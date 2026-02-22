Instalaciones deportivas
El Concello repara el pabellón de Aldán y reabrirá el de Darbo el día 28
La obra en Espiñeira fue ejecutada el viernes tras cesar las lluvias; las de San Roque comenzarán mañana y durarán una semana
Las borrascas dan una tregua y las instalaciones deportivas de Cangas afectadas por las copiosas lluvias de las últimas semanas empiezan a ver luz al final del túnel. El pabellón de Castrillón, en Coiro, afectado por filtraciones de agua, ya pudo acoger el viernes las celebraciones aplazadas del Entroido; el de Espiñeira, en Aldán, reabrirá mañana tras la reparación de la cubierta por operarios municipales; y el de San Roque, en Darbo, volverá a estar activo el próximo día 28, tras los trabajos de refuerzo de la estructura que acometerá a partir de este lunes una empresa especializada.
«O Concello dá un paso firme na recuperación das instalacións deportivas municipais», anuncia la alcaldesa, Araceli Gestido. La actuación en Espiñeira fue ejecutada el viernes, «unha vez que as condicións meteorolóxicas permitiron realizar con seguridade os traballos en altura que estaban pendentes». La instalación podrá desarrollar su actividad «con total normalidade» desde mañana.
La fecha coincide con la de inicio de las obras en el pabellón de deportes del Ceip de San Roque. La intervención incluye la reparación de la columna metálica de la estructura cuyo estado de deterioro obligó a cerrarlo y suspender todas las actividades en su interior, la sustitución del canalón que causa las filtraciones y la reparación de las aceras exteriores para evitar nuevas filtraciones de agua que estaban provocando el deterioro. El importe de la obra asciende a 19.553 euros, y permitirá no sólo resolver el problema estructural, «senón actuar tamén sobre as causas que o provocaron, garantindo unha solución máis segura e duradeira», precisa la regidora.
Con estas actuaciones, el Concello de Cangas reafirma que la seguridad y el correcto funcionamento de las instalaciones deportivas «son unha prioridade clara, respondendo con rapidez ás necesidades detectadas e asegurando que clubs, escolares e usuarios continúen coa súa actividade nas mellores condicións posibles».
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
- Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros
- Un coche de lujo, abandonado en Altamira
- Said Aga, el marinero de Cangas muerto en Uruguay, regresó al mar tras jubilarse para una última marea
- O Hío y Aldán viven el Carnaval y Cangas entierra el Momo