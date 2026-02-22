El carnaval de Domaio recoge 175 kilos de alimentos

La fiesta solidaria de Entroido que organizaron la comparsa Animodo y el Concello la noche del viernes para el sábado en la carpa del muelle de Domaio logró recaudar 175 kilos de alimentos no perecederos, que ayer ya fueron entregados a Cáritas San Martiño. La noche de música, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, contó con la actuación de la Orquesta Magos y del grupo A Resaca de Massiel. Anoche, en el centro de Moaña, se celebró otra fiesta nocturna con festival de comparsas.