Miles de personas «entierran» el carnaval en Aldán
El oportuno sol contribuyó a que miles de personas participasen en el Enterro do Mexillón que puso fin al carnaval de Aldán este sábado. En Moaña los más pequeños desfilaron en el Enterro da Xoubiña
Aldán despidió ayer su Entroido de este año por la puerta grande: jornada soleada y miles de personas llenando de color la carretera general en el Enterro do Mexillón. Ya sobre las 14.00 horas, las calles de la parroquia estaban a rebosar de gente disfrazada.
La salida, prevista para las 16.00 horas, congregó a la multitud en el entorno del cruce hacia Os Carballiños, donde ya se dejaron ver algunos disfraces llamativos: un grupo caracterizado de gaviotas y, sobre todo, una notable presencia de personajes de la película «Avatar», muy de moda tras el estreno de su tercera entrega.
Fueron numerosas las carrozas que recorrieron Aldán. La afluencia fue tal que la cola del desfile alcanzaba la Recta do Conde cuando la cabeza, llorando al Mexillón, caminaba ya cerca del muelle. Un disfraz de paracaídas con una colchoneta a modo de casco, un grupo caracterizado como los cocodrilos del juego “tragabolas” o una «Santa Paciencia» aportaron ayer colorido al entierro más irreverente.
Ya en el muelle, la irónica Letanía do Mexillón precedió al acto de arrojar al “difuntiño” a la ría al grito de «Hai que tiralo ao mar!». La música siguió sonando durante varias horas.
En Moaña, por su parte, fueron los niños los que asumieron el protagonismo con una nueva edición del Enterro da Xoubiña, organizado por el Concello y las Anpas de 12 centros. Este año participó, por primera vez, un colegio de Cangas, el Casa da Virxe, cuyos alumnos acudieron disfrazados de animales de granja.
Los pequeños de A Guía fueron de científicos y los de Abelendo, de egipcios. En el CEIP Reibón, la temática de todos los cursos estuvo relacionada con la música, mientras que en Tirán el disfraz elegido fue el de buzos. En el CEIP Quintela, por su parte, optaron por un disfraz colectivo de espantapájaros. También participaron las familias de las escuelas infantiles Cocoricó y Dalila, y el alumnado de Domaio se vistió de distintas civilizaciones antiguas.
Los pequeños de la escuela infantil de O Con fueron de exploradores y el recorrido de la escuela de Berducedo estuvo marcado por disfraces de Cazafantasmas.
El tren de borrascas había obligado a aplazar incluso los carnavales escolares y ayer se celebró el del CEIP Castrillón de Coiro. El tema escogido para los disfraces fue el de las diferentes comarcas de Galicia, con sus trajes tradicionales de Entroido. Los de Infantil representaron a O Morrazo con atuendos de viúdas de la Sardiña, el Mexillón y el Paxaro de Mal Agoiro.
Hoy, broche de oro
El Entroido de la comarca bajará el telón en la jornada de hoy con los entierros de la Sardiña y del Paxaro de Mal Agoiro en Moaña y Bueu, respectivamente. Los moañeses están convocados a las 17.00 horas en la rotonda del Portal do Almacén. El cortejo recorrerá la calle Ramón Cabanillas y parte de Concepción Arenal hasta la Alameda.
En Bueu, por su parte, los desfiles arrancan también a las 17.00 horas desde el entorno del Centro Social do Mar para exhibir los disfraces por el casco urbano.
