Area de Bon vuelve a relucir

Más de 43.000 fragmentos de plásticos y 280 kilos de residuos. Es el resumen en grandes cifras de la limpieza de este sábado en la playa de Area de Bon, en Beluso. Grandes cifras... y vergonzosas. Todos estos restos fueron arrastrados por el mar hasta la costa durante la sucesión de temporales, pero son residuos que llegaron al medio marino por la acción u omisión del ser humano. Tapones, mecheros, jeringuillas, cartuchos de caza, botes y botellas de plástico, latas, espumas sintéticas, palillos de batea, aparejos de pesca o hasta casi 100 kilos de maderas tratadas con pinturas y clavos... Imposible enumerar la cantidad y variedad de basura que el mar devuelve a tierra.

Esta jornada de limpieza de la playa de Area de Bon es una iniciativa del vecino de Bueu e influencer Hugo Pérez, antiguo concursante en 'Gran Hermano' y 'La Isla de las Tentaciones'. El joven realizó una llamada a través de las redes sociales hace unos días y a lo largo de la mañana de este sábado más de 60 personas, y algunos perros, acudieron a este arenal de Beluso para que volviese a relucir. Una jornada que resultó un éxito y destacó la elevada participación de menores, todos comprometidos y concienciados con el cuidado y protección del medio ambiente.

A la llamada del influencer bueués respondió el programa Actúa de voluntariado de Afundación, a través de su Plan de Conservación Territorial y que se enmarca dentro de la Obra Social de Abanca, y el colectivo Arena Limpia. La playa de Area de Bon es uno de los arenales de Bueu que cada año repite con el distintivo de la bandera azul y es un espacio protegido de alto valor ecológico, que forma parte de la Red Natura 2000 y la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Cabo Udra.

Una minuciosa labor de retirada y recuento

La jornada comenzó a las 10.00 horas y antes de comenzar los responsables del programa de voluntariado reunieron a los participantes para ofrecer una serie de pautas a tener en cuenta durante la recogida. Area de Bon cuenta con un espacio dunar delimitado y protegido, pero en esta ocasión fue necesario acceder a él porque los temporales arrastraron hasta allí una enorme cantidad de residuos. «Se retiraron 280 kilos en una minuciosa labor de recogida, recuento y clasificación debido al gran número y diversidad de objetos localizados», explican desde la Obra Social de Abanca.

La limpieza de la playa de Area de Bon, en Bueu, en imágenes (II) / Afundación

Esta iniciativa también contó con la colaboración del Concello de Bueu, que puso a disposición los contenedores y ahora se encargará del correcto tratamiento de los residuos en las instalaciones de la Mancomunidade do Morrazo.

Los temporales y borrascas de alto impacto castigaron especialmente a esta playa de Bueu, a donde las corrientes arrastraron un gran flotador de una batea –que fue retirado esta semana por su propietario– y cientos de «cacharros» para la pesca ilegal del pulpo. Este último artefacto es doblemente peligroso. En primer lugar porque es un recipiente de plástico, que una vez que se suelta de los aparejos a los que va enganchado queda a merced de las corrientes. Y en segundo lugar porque diezma la población del cefalópodo. Por su apariencia el pulpo lo confunde con una madriguera y las hembras incluso llegan a desovar en su interior. La cantidad de «cacharros» que el mar depositó sobre Area de Bon, presuntamente procedentes de Portugal, era terrorífica. Tanto que algún marinero de Bueu decía con resignación que «é un milagre que aínda quede algún polbo no mar».