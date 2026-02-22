Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una figura inolvidable

Adiós a «Seve» Novas rodeado de rondallas y de una multitud

El exconcejal de Cangas y apasionado de la música, fue despedido ayer por centenares de personas en Porriño, donde vivía desde hace años

El féretro con Severino Novas, entrando en la iglesia de Santa María de Porriño. | FDV

Gonzalo Martínez

Cangas

Cuatro coches fúnebres, uno para el féretro y tres para portar las incontables coronas y ramos de flores que le dedicaron familiares, amigos y miembros de colectivos culturales, sobre todo músicos. «Unha institución no mundo rondalleiro», coincidían muchos de ellos en el multitudinario acto de despedida al cangués Severino Novas, «Seve», en la iglesia y cementerio parroquial de Santa María de Porriño, donde recibió sepultura ayer por la tarde.

Las rondallas escoltando el coche fúnebre, entre centenares de personas. | FDV

«Seve» llevaba varios años asentado en Porriño, donde vivía con su pareja y su hija y donde falleció la noche del jueves por ictus, aunque recibía tratamiento contra un cáncer, según apuntaron sus allegados y compañeros de Cangas. Desde O Morrazo se desplazaron ayer decenas de personas, algunas en un autobús que partió de Vilariño y paró en Aldán y Herbello. También la alcaldesa, Araceli Gestido, la concejala Lucía Docampo o el exedil Xoán Chillón, que compartió equipo con Novas en el Gobierno cuatripartito presidido por Euloxio López (1995/99) y luego en la oposición.

El recuerdo y el cariño de los morracenses también se visualizó en los ramos y coronas de flores que rodeaban el féretro, remitidas, entre otros, por el Concello de Cangas, el BNG, empresas y colectivos culturales del municipio, como la banda de música.

