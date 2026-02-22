Adiós a «Seve» Novas rodeado de rondallas y de una multitud

Cuatro coches fúnebres, uno para el féretro y tres para portar las incontables coronas y ramos de flores que le dedicaron familiares, amigos y miembros de colectivos culturales, sobre todo músicos. «Unha institución no mundo rondalleiro», coincidían muchos de ellos en el multitudinario acto de despedida al cangués Severino Novas, «Seve», en la iglesia y cementerio parroquial de Santa María de Porriño, donde recibió sepultura ayer por la tarde.

Las rondallas escoltando el coche fúnebre, entre centenares de personas. | FDV

«Seve» llevaba varios años asentado en Porriño, donde vivía con su pareja y su hija y donde falleció la noche del jueves por ictus, aunque recibía tratamiento contra un cáncer, según apuntaron sus allegados y compañeros de Cangas. Desde O Morrazo se desplazaron ayer decenas de personas, algunas en un autobús que partió de Vilariño y paró en Aldán y Herbello. También la alcaldesa, Araceli Gestido, la concejala Lucía Docampo o el exedil Xoán Chillón, que compartió equipo con Novas en el Gobierno cuatripartito presidido por Euloxio López (1995/99) y luego en la oposición.

El recuerdo y el cariño de los morracenses también se visualizó en los ramos y coronas de flores que rodeaban el féretro, remitidas, entre otros, por el Concello de Cangas, el BNG, empresas y colectivos culturales del municipio, como la banda de música.