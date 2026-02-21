Xunta y cofradías negocian el próximo plan del pulpo

La Consellería do Mar y las federaciones de cofradías comenzaron ayer las conversaciones para el próximo plan de explotación del pulpo, que debería abarcar el periodo 2026/27. La reunión sirvió para «sentar as bases» de la próxima campaña, aunque de momento no se comunicó cuándo será la veda ni cómo se articulará. «Ábrese un proceso de traballo conxunto que permitirá analizar os resultados das medidas adoptadas, avaliar a súa eficacia e avanzar na definición das condicións máis axeitadas para compatibilizar a conservación do polbo coa viabilidade económica», aseguran desde la consellería.

En 2025 el sector de la nasa afrontó su periodo de paro más largo de los últimos años, con un amarre de tres meses, de abril a junio. El primero fue como paro biológico remunerado y los dos siguientes como veda, sin compensación económica. Desde la Consellería do Mar afirman que ayer se aprovechó para realizar una valoración de la actual campaña junto a las medidas adoptadas y el balance se considera «satisfactorio».

Una de las lonjas de referencia en la comunidad es la de Bueu y los datos de la plataforma Pesca de Galicia constatan que entre el 1 de julio de 2025 y el 15 de febrero de este año se comercializaron casi 98.000 kilos de pulpo, con unas ventas que supusieron 1.158.871 euros. Son cifras que mejoran de manera ostensible los datos del mismo periodo de la campaña 2024/25. En aquel entonces en esa misma franja temporal se subastaron apenas 74.000 kilos de cefalópodo y el volumen de negocio se quedó a las puertas de los 800.000 euros.

La lonja de Cangas también experimenta un incremento, aunque más atenuado. Hasta mediados de febrero vendió más de 39.500 kilos frente a los 33.450 kilos del mismo periodo de la campaña anterior. Esas capturas supusieron unos ingresos de 482.900 euros, que son 100.000 euros más que hace un año.

Noticias relacionadas

En la reunión de ayer participó el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, y los presidentes de las federaciones de cofradías, entre ellos el de Pontevedra y patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas.