Infraestructuras
La Xunta abandona sus competencias viarias en Cangas, denuncia el BNG
El parlamentario nacionalista Paulo Ríos acusa al PP de «secuestrar» el desarrollo del municipio y usarlo como arma de estrategia electoralista
«O PP ten secuestrado o avance de Cangas por puro sectarismo político; actúan coa máxima de canto peor, mellor», denuncia el diputado del BNG Paulo Ríos, que reclama una actuación urgente de la Xunta para mejorar las infraestructuras viarias de su titularidad en el municipio, víctimas de un «abandono sistemático» por parte de la institución autonómica. Los populares votaron en contra de la iniciativa.
El parlamentario nacionalista incidió en que el PP lleva años aprovechando las instituciones en beneficio propio y utilizando sus competencias como «moeda de cambio» para sacar réditos electorales, prometiendo actuaciones que son necesarias y debería realizar «de maneira inmediata», no en función del calendario electoral. Ríos hizo hincapié en el mal estado que presentan viales como las avenidas de Bueu, Vigo y A Coruña, la carretera de A Madalena o la carretera de Aldán, y reprocha a la Xunta que lleve varios años sin actuar en ellas. «Requiren unha actuación integral, non parches cada dous ou tres meses que ten que facer o Concello con recursos propios», afirmó.
En su intervención parlamentaria también mostró su sorpresa Paulo Ríos por la intención del PP de presentar una iniciativa en el Concello instándole a concretar los puntos donde la Xunta debería actuar: «Sorprende que o PP queira pasarlle a responsabilidade ao Concello, cando a obriga de actuar é da Xunta», advierte el diputado del BNG. «Non esperemos a que haxa eleccións municipais para escoitar promesas, esiximos que cumpran agora coas súas obrigas», remacha.
