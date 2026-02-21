Vecinos de Broullón pactarán en asamblea sus alegaciones a la senda

El Concello de Moaña convoca una asamblea abierta el miércoles 4 de marzo, a las 19:00 horas, en el salón de plenos, dirigida a las personas residentes en los tramos por los que discurrirá la futura senda peatonal de la PO-313.

La reunión se organiza a petición de la Asociación de Veciños de Broullón e Paradela Alta, después de que varios afectados por la previsión de expropiación en 68 parcelas expresaran sus dudas sobre el derribo de muros de cierre y las consecuencias que la actuación podría tener en los accesos a sus viviendas.

Con el objetivo de recopilar información y preparar las correspondientes alegaciones —una vez que la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas avanzó que tendrá en cuenta los recursos para la redacción del proyecto definitivo—, el concejal de Obras, Daniel Costas, anima a los vecinos de estas zonas a consultar la documentación pública y acudir a la asamblea con sus demandas y preguntas planteadas. El trazado previsto afectará a Broullón, Paradela, A Marrúa y Bouza-Figueira.

El Concello, además, tiene intención de presentar alegaciones para que las obras faciliten la continuidad de la ampliación de la red de traída de aguas en la parte alta de Moaña.

El proyecto con el que trabaja la Xunta se extiende entre los puntos kilométricos 11+630 y 15+260 de la PO-313, con una longitud de 2.880 metros. Cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros e incluye cinco tramos de actuación.