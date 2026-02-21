Los temporales dañan las dunas de Viñó

El tren de borrascas que O Morrazo sufrió en este comienzo de año dejó importantes daños en las dunas de Viñó y Barra, en O Hío, al llevarse, el oleaje, mucha arena. Además el arenal se llenó de plásticos entre los que se encuentran muchos bastoncillos de los oídos. Conviene recordar que no se pueden tirar por el váter.

La excesiva limpieza, a veces, es muy peligrosa

La limpieza está bien, pero conviene no llevarla al extremo. Y es que los hay que arriesgan su vida para limpiar el exterior de las ventanas. De ello sabe mucho la Policía Local de Moaña que ya tuvo que acudir en varias ocasiones a una vivienda del centro para pedir a una vecina que regrese al interior de la casa cuando estaba colgada en una segunda planta. Los agentes, que evidentemente no multan a la vecina. Sí que le advierten de que no vuelva a cometer tal temeridad. A veces es mejor no ser tan valientes para evitar riesgos innecesarios.

Noticias relacionadas

El tiempo se apiada de los más antroideiros

La tregua que darán las lluvias este fin de semana es una enorme noticia para los más antroideiros. Los desfiles de fin de carnaval de Aldán (hoy), Bueu y Moaña (mañana) se podrán celebrar con tranquilidad y desplegando todas las artes del disfraz que siempre demuestran los vecinos de la comarca cuando de derrochar imaginación se trata. Aprovechen estas fiestas al aire libre, porque todo apunta a que el próximo martes regresan las lluvias.