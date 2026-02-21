El PP achaca la subida de la basura a un modelo de compostaje «ruinoso»

El año 2025 se cerró con 565 toneladas de biorresiduos compostados por familias de O Morrazo, tanto en composteros colectivos como individuales. A esa cifra se suman otras 158 toneladas recogidas puerta a puerta a grandes productores, como establecimientos de hostelería, floristerías o centros educativos.

Estas cantidades son demasiado pequeñas, según el PP de la comarca. Los populares estiman que el compostaje doméstico evitó enviar a Sogama en torno a 565 toneladas, lo que supondría un ahorro máximo de 69.000 euros anuales, tomando como referencia el coste más alto de tratamiento: 122 euros por tonelada.

“El ahorro queda muy lejos de compensar el coste real del servicio de compostaje comunitario, que asciende a 208.000 euros, generando un déficit estructural de unos 140.000 euros cada año”, sostiene el principal partido de la oposición en los tres concellos. En este sentido, vincula el modelo de gestión de residuos impulsado por el BNG y sus socios en el órgano comarcal con la aprobación de una nueva ordenanza que, a su juicio, “impone un auténtico tasazo” a vecinos y a pequeñas y medianas empresas.

Para el PP, el problema no es apostar por el compostaje, sino hacerlo “de forma desequilibrada y sin una estrategia global”. Critica que el BNG presuma del modelo sin desarrollar una política “seria” y equivalente en materia de reciclaje, y apunta que las cifras actuales están aún lejos de los objetivos marcados por la directiva europea y la normativa estatal. Recuerda, además, que el reciclaje es clave para reducir el recibo de la basura, ya que Sogama no cobra por la recogida de envases, papel o vidrio y, según indica, incluso paga por ello, “generando ingresos y ahorro directo para el sistema”.

A esta supuesta falta de una política eficaz de reciclaje, el PP añade “reducidas inversiones” en contenedores, maquinaria y campañas de concienciación, lo que, en su opinión, incrementa los residuos que acaban en el contenedor verde, “encareciendo el servicio y penalizando a las familias”.

Sobre el anuncio del próximo nuevo contrato del servicio de recogida de basura, el PP sostiene que llega con años de retraso, mientras la empresa actual opera con el contrato vencido “sin inversiones ni mejoras”, tras prometerse “reiteradamente” la municipalización del servicio. Los populares lamentan que el BNG defendiese esa municipalización cuando estaba en la oposición y la aparcase al llegar al gobierno, y reclaman asunción de responsabilidades y “cambiar una política que fracasó” en este ámbito.