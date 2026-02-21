El proyecto de cabañas en Forqueiros apuesta por «calidad» frente a cantidad

Calidad frente a cantidad. Esta es la apuesta de los promotores del proyecto para construir un campamento turístico de ocho cabañas de madera en el lugar de Forqueiros, en la parroquia de Beluso (Bueu). La iniciativa corresponde a la sociedad SCJF Realty, integrada por dos socios y con domicilio social en Silleda. Los impulsores cuentan con experiencia en el sector del turismo y uno de ellos, Juan Ramón Fondevila, es uno de los responsables de O Remanso de Trasfontao. Se trata de un conjunto de alojamientos turísticos en esta aldea de Silleda, que se caracterizan por espacios originales que permiten pernoctar y disfrutar de la naturaleza. Es el caso de la Burbuja Carballo o el Nido 360º.

O Remanso de Trasfontao, en Silleda / O Remanso de Trasfontao

La decisión de explorar nuevas alternativas de negocio en Bueu viene determinada por un criterio de oportunidad y por buscar un destino en la costa. La finca «Forqueiros Sur» está situada muy cerca de Area de Bon y Lagos, dos playas que cuentan desde hace años con el distintivo de la bandera azul, y de los arenales de la ría de Aldán. Sin embargo, de momento desde SCJF Realty S.L. se muestran cautos. «O proxecto está en fase de avaliación impacto ambiental. Aínda que temos ilusión e confiamos no proxecto hai que agardar a ter todos os permisos e non sabemos canto poden tardar», explica Fondevila. El otro frente es el de la financiación y esperan poder concurrir a convocatorias de subvenciones.

El proyecto que está en periodo de exposición pública a través de la web de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático plantea tres alternativas. La denominada como 0 se basaría en la «no intervención», lo que significaría que los más de 32.000 metros cuadrados de esta parcela en Beluso mantendrían su condición de «plantación de eucaliptal y no se llevaría a cabo la revegetación con especies autóctonas». La alternativa 1 plantea una mayor ocupación del terreno, con hasta 26 cabañas de madera de estilo nórdico y que supondría un mayor número de usuarios. Los promotores explican que la descartan porque «generaría un mayor consumo de energía y una mayor generación de residuos y emisiones, así como un impacto paisajístico más elevado, reduciendo la replantación de vegetación autóctona que sustituiría a los eucaliptos de rebrote».

Proyecto de turismo rústico en Beluso (Bueu) / SCJF Realty

Finalmente la alternativa 2 o de «consenso» es la que se somete a información pública, con un total de ocho cabañas. «Presenta una menor superficie ocupada lo que disminuye el impacto social y paisajístico y permite aumentar el número de especies autóctonas plantadas. Asimismo, también se produce una reducción del consumo de recursos y de la producción de residuos tanto para la instalación de las cabañas como para el posterior uso por parte de los usuarios», recoge el documento. Por ello concluyen que apuestan por esta opción, que se define como una «propuesta enfocada a un turismo de calidad» frente a la alternativa 1, que «promueve la cantidad en vez de la calidad turística».

Un ejemplo de esa calidad frente a cantidad es el complejo que de O Remanso de Trasfontao, en Silleda, y que en 2025 celebró su décimo aniversario. Dos de sus alojamientos más singulares son la «Burbuja Carballo», una estancia en forma de cúpula en medio del campo e ideal para la observación astronómica, o el «Nido 360º», un cobertizo completamente acristalado y que es apto para un turismo de familias.