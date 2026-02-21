Tren de borrascas
El PP de Bueu reclama un plan integral de reparación de carreteras
Pide a Concello, Xunta y Diputación una inspección por su estado «preocupante»
El PP de Bueu pide al Concello, Diputación y Xunta de Galicia que se pongan de acuerdo para elaborar un plan urgente de reparación integral de todas las carreteras del municipio. Unas obras que son especialmente necesarias a consecuencia de los continuos temporales y borrascas, que agravaron el deterioro de los viales.
La portavoz de los populares, Elena Estévez, lanza esta propuesta en forma de moción, que se incluirá en el orden del día del pleno del mes de marzo. Argumenta que una vez recuperada «certa normalidade estacional» toca que las tres administraciones actuén con «planificación, prevención e responsabilidade». Esto debería traducirse en un plan urgente de reparaciones porque el deterioro en todos los viales —ya sean de titularidad municipal, provincial o autonómica— resulta «evidente e preocupante».
La moción del PP alude a que los temporales han dejado desperfectos en forma de grandes baches, arrastres de tierras y sedimentos, colmatación en las cunetas y sistemas de drenaje, deterioro de la señalización horizontal y vertical o un mayor riesgo de desprendimientos de taludes o caídas de árboles.
Para acometer esos arreglos Elena Estévez insta a Concello, Diputación y Xunta a iniciar de inmediato una inspección, diagnosis y valoración de daños en las calzadas de su titularidad y que a continuación acometan un plan urgente de reasfaltados, reparaciones y mantenimiento de cunetas y taludes. «Cun ánimo totalmente construtivo cremos que é o momento de pedirlles ás tres institucións que actúen con planificación, prevención e reponsabilidade e que ademais o fagan coa maior urxencia», concluye Elena Estévez.
