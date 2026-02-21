Andaina Cívica
O Eduardo Pondal móvese pola Paz
Tras dous aprazamentos, as borrascas deron tregua e o colexio Eduardo Pondal puido celebrar onte a súa 5ª Andaina Cívica, na que participaron arredor de 200 alumnos e mestres, con epicentro no Sinal
«Hoxe conmemoramos o Día da Non Violencia e a Paz porque desexamos un mundo sen guerras, sen violencia, sen armas e sen barreiras, para que todos os nenos e nenas do mundo vivan sen medo, en liberdade e rodeados de amor». Así se manifestaron os arredor de 200 alumnos e mestres do colexio Eduardo Pondal que participaron onte en Cangas na 5ª Andaina Cívica baixo o lema «A paz está en ti» e co obxectivo de dar conta de que «cada un de nós ten a paz no seu interior».
A comitiva partiu do centro educativo en Darbo a primeira hora da mañá, camiñando (agás os máis pequenos, que baixaron en autobús) ata os xardíns do Sinal, no centro urbano de Cangas, donde leron o manifesto redactado polo alumnado de 4º de Primaria. Entre todas e todos representaron a paz a través da súa unión, formando un corazón xigante na pista deportiva ao que convidaron a familiares que se apuntaron á iniciativa. Tamén leron poemas de Gloria Fuertes: «Basta con una mano para matar./ Necesitamos dos para acariciar,/ dos para aplaudir,/ todas las manos del mundo para la paz».
Houbo tempo para a música, cunha canción propia e outras que partían dos altofalantes habilitados polo Concello, trala petición que lle trasladou días antes unha delegación de alumnos á alcaldesa, Araceli Gestido. Como cada ano, tamén houbo colaboración de Aspamsim, «porque sen todos eles non poderiamos organizar este evento tan importante para nós».
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Un coche de lujo, abandonado en Altamira
- Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros
- Said Aga, el marinero de Cangas muerto en Uruguay, regresó al mar tras jubilarse para una última marea
- O Hío y Aldán viven el Carnaval y Cangas entierra el Momo
- La Xunta descarta «fisuras» en el talud de la autovía que enterró una casa