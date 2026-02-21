Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Eduardo Pondal móvese pola Paz

Tras dous aprazamentos, as borrascas deron tregua e o colexio Eduardo Pondal puido celebrar onte a súa 5ª Andaina Cívica, na que participaron arredor de 200 alumnos e mestres, con epicentro no Sinal

Todas e todos xuntos representaron a paz a través da súa unión, formando un corazón no centro.

Todas e todos xuntos representaron a paz a través da súa unión, formando un corazón no centro. / FdV

Gonzalo Martínez

Cangas

«Hoxe conmemoramos o Día da Non Violencia e a Paz porque desexamos un mundo sen guerras, sen violencia, sen armas e sen barreiras, para que todos os nenos e nenas do mundo vivan sen medo, en liberdade e rodeados de amor». Así se manifestaron os arredor de 200 alumnos e mestres do colexio Eduardo Pondal que participaron onte en Cangas na 5ª Andaina Cívica baixo o lema «A paz está en ti» e co obxectivo de dar conta de que «cada un de nós ten a paz no seu interior».

Parte do alumnado e profesorado participante na Andaina Cívica.

Parte do alumnado e profesorado participante na Andaina Cívica. / FdV

A comitiva partiu do centro educativo en Darbo a primeira hora da mañá, camiñando (agás os máis pequenos, que baixaron en autobús) ata os xardíns do Sinal, no centro urbano de Cangas, donde leron o manifesto redactado polo alumnado de 4º de Primaria. Entre todas e todos representaron a paz a través da súa unión, formando un corazón xigante na pista deportiva ao que convidaron a familiares que se apuntaron á iniciativa. Tamén leron poemas de Gloria Fuertes: «Basta con una mano para matar./ Necesitamos dos para acariciar,/ dos para aplaudir,/ todas las manos del mundo para la paz».

Lectura do manifesto e moita diversión na xornada do Pondal.

Lectura do manifesto e moita diversión na xornada do Pondal. / FdV

Houbo tempo para a música, cunha canción propia e outras que partían dos altofalantes habilitados polo Concello, trala petición que lle trasladou días antes unha delegación de alumnos á alcaldesa, Araceli Gestido. Como cada ano, tamén houbo colaboración de Aspamsim, «porque sen todos eles non poderiamos organizar este evento tan importante para nós».

