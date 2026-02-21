Moaña limpiará 20.000 metros de monte ante el riesgo de incendio en San Lourenzo

El Concello de Moaña notificó, mediante una publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del jueves, a más de 200 propietarios de una zona de monte en San Lourenzo, situada entre un núcleo de viviendas y la Autovía do Morrazo a su paso por Domaio. El objetivo es comunicarles que, tras más de un año intentando contactar con todos ellos para exigir la limpieza de la maleza en la franja de protección de las casas, será la propia Administración la que ejecute los trabajos de forma subsidiaria y, posteriormente, repercuta el coste a los dueños de los terrenos.

A esta situación se ha llegado por la preocupación vecinal ante el riesgo de incendio. Uno de los residentes incluso acudió a la Valedora do Pobo para reclamar al Concello la limpieza subsidiaria, al considerar que un fuego en esta zona podría poner en serio peligro su vivienda.

El ámbito afectado suma 64.580 metros cuadrados de monte, si bien la gestión de la biomasa vegetal y la retirada de especies arbóreas prohibidas debe realizarse en una superficie total de 19.853 metros cuadrados, correspondiente a la franja más próxima a las viviendas. Se trata de un área cuya gestión está delegada en la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.L. (Seaga), dependiente de la Xunta, en virtud del convenio entre ambas administraciones.

De cara a este año, además, el Concello prevé incrementar ligeramente la franja de limpieza en su zona más alta para incluir el entorno de la vivienda que llevó el problema hasta la Valedora. La publicación en el DOG estima que la actuación que deberá acometer Seaga tendrá un coste global de 70.398,36 euros. La inmensa mayoría de los propietarios cuenta con parcelas muy pequeñas en este ámbito.

Los trabajos de retirada de biomasa debe ejecutarlos el personal de Seaga

El pasado verano, las denuncias de vecinos por la presencia de maleza a las puertas de sus casas fueron constantes, pese a que el Concello había notificado a los propietarios que el 31 de mayo todas las franjas secundarias debían estar limpias. En el barrio de O Ramil, en Tirán, los residentes llegaron a protestar en la calle por la inseguridad de un núcleo que, en caso de incendio, temían que pudiera quedarse sin escapatoria. Finalmente, se ejecutó la limpieza del terreno más grande en el mes de julio.

Este año, el Concello urge todavía más a los dueños de terrenos a mantener limpias las franjas de seguridad, ante el temor de que las intensas lluvias del invierno provoquen un gran crecimiento de la biomasa que, en verano, podría convertirse en combustible en caso de incendio. El concejal Kevin González alertó esta semana de que «Seaga tiene importantes compromisos sin atender en Moaña con parcelas dentro del convenio de franjas secundarias que llevan años sin limpiarse en zonas como Carrasqueira, O Ramil, las zonas de A Costa y Laxe en Domaio, O Caeiro en Meira y A Marrúa». El Concello trabaja, además, para incorporar nuevas áreas al convenio con Seaga.

La complejidad de los trámites para intervenir en terrenos privados y la desactualización del catastro, que en muchos casos dificulta localizar a los propietarios, complican la actuación municipal para hacer cumplir la normativa de gestión de la biomasa. En las notificaciones que se envían durante los primeros meses del año se advierte de que, por infracción leve, los propietarios se exponen a multas de hasta 1.000 euros.

El año pasado, solo entre el 31 de mayo y julio, se presentaron ante el Concello denuncias sobre un centenar de terrenos en los que no se había realizado la limpieza de especies pirófitas de árboles y maleza.

Más personal técnico para atajar el problema

Ante la avalancha de denuncias por terrenos sin limpiar que se repite año tras año en Moaña y con el objetivo de acelerar los trámites para incluir nuevas zonas en el convenio de control de franjas secundarias con Seaga, el Concello ha contratado a un técnico de Medio Ambiente que se incorporó a sus funciones recientemente y estará en el puesto durante un año.

El concejal Kevin González explica que destinaron a esta función una de las tres bolsas de empleo que la Diputación de Pontevedra ofrece al Concello para la contratación de técnicos. El objetivo es llegar al verano en las mejores condiciones posibles para evitar incendios forestales. En el recuerdo está el fuego de agosto de 2022 que puso en riesgo varias viviendas en la zona alta de la parroquia de Meira obligando incluso a cortar la circulación en la Autovía do Morrazo. Desde entonces la Xunta de Galicia realizó una importante limpieza de especies pirófitas y apuesta por frondosas en ambas márgenes de esta carretera también como medida clave en la prevención de los incendios forestales.