Medio Ambiente
Jornada de limpieza en Area de Bon
redacción
El influencer Hugo Pérez Cabaleiro organiza hoy una jornada de limpieza en la playa de Area de Bon, en Beluso. Este arenal es uno de los más afectados por la llegada de residuos arrastrados por el mar durante los últimos temporales. La iniciativa cuenta con la colaboración del voluntariado Actúa de Afundación, que forma parte de la obra social de Abanca, y del Concello de Bueu, que se encargará de la gestión de los restos.
La jornada de limpieza comenzará a las 10.00 horas y está previsto que se prolongue hasta cerca de las 14.00 horas. Además del voluntariado de Actúa de Afundación participarán personas voluntarias del colectivo Arena Limpia. El estado de la playa de Area de Bon se hizo viral después de que la semana pasada Hugo Pérez subiese una serie de vídeos a sus redes sociales.
