La Diputación libera 256.000 euros para Samertolaméu

La Diputación de Pontevedra hizo ayer oficial la aprobación de la inversión de 256.000 euros para el proyecto de humanización de la travesía Estrada da Praia, en Samertolaméu (Meira). El proyecto fue presentado por el Concello de Moaña al Plan +Provincia al ser priorizado por los colectivos de la parroquia.

La previsión es que suponga un «cambio radical» en esta zona del frente marítimo de Meira al incrementar un 274% el espacio peatonal, pasando de 538 a 2.016 metros cuadrados. La concesión de Costas en la zona es de 1.841,5 metros cuadrados y el objetivo del proyecto es dar preferencia de uso peatonal, recurriendo a una plataforma única, al entorno del núcleo de casas marineras frente al acceso a la antigua isla de Samertolaméu.