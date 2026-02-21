La comunidad educativa convoca una movilización, el miércoles, en Cangas

Cangas será una de las seis localidades del sur de la provincia de Pontevedra que el próximo miércoles acoge una movilización en defensa de la educación pública y para exigir «solucións urxentes e reais». La manifestación será a las 19.30 horas y el punto de salida será el entorno del Concello.

Esta protesta está convocada por las Asambleas Abertas do Ensino Público que se han constituido en diferentes puntos de Galicia en las últimas semanas, federaciones de Anpas y colectivos como Adicopuvi (Vigo). «Non está en xogo a situación dun centro en concreto, senón o modelo educativo que queremos para Galicia. Saímos a rúa por un ensino público forte, inclusivo e con recursos suficientes», explican desde la asamblea de O Morrazo.

La convocatoria de estas movilizaciones se presenta como una «clara mostra da unidade» entre familias, profesorado y otros sectores implicados en la educación. Las reivindicaciones aluden a deficiencias graves en las instalaciones de muchos centros, falta de personal y recursos, una sobrecarga en aumento que recae en los docentes y en las familias,así como recortes que afectan a la atención a la diversidad y a la inclusión real del alumnado.

La comunidad educativa de O Morrazo asegura que el actual curso 2025/26 está resultando «especialmente duro». Denuncian que se acumulan problemas estructurales y faltan respuestas eficaces por parte de la administración. «Todo isto está a xerar unha situación insostible. Non se trata de demandas puntuais ou illadas: é unha problemática de fondo que require compromiso político e medidas concretas e inmediatas por parte da Consellería de Educación», defienden desde la asamblea de O Morrazo.

En este sentido abogan por «accións unitarias e masivas» para visibilizar las demandas de la comunidad educativa. Y advierten de que «non aceptamos que se normalicen as carencias nin que se invisibilicen as dificultades que afectan ao día a día do ensino público».