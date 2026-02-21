Aldán entierra hoy el Mexillón y Moaña la Xoubiña
El centro de Bueu se llenó ayer de disfraces y color para celebrar el Enterriño da Sardiña, un desfile al que el cambio de fecha por el mal tiempo le sentó bien porque fue uno de los más multitudinarios
Si el Paxaro do Mal Agoiro sobrevoló ayer tarde el centro de Bueu ya puede intuir lo que le espera mañana. Los más pequeños llenaron las calles del municipio con sus disfraces e imaginación para participar en el Enterriño da Sardiña, un desfile encabezado por una gran sardina fabricada con globos por el colectivo Barafunda y de la que al final del desfile no quedó nada. Ni las raspas. Mañana aún quedará menos del Paxaro do Mal Agoiro, que expiará por sus pecados en la playa de Banda do Río.
Bueu tradicionalmente celebra el Enterriño da Sardiña en la jornada del miércoles de ceniza, pero este año se aplazó debido a las previsiones meteorológicas. Este cambio de fecha no le sentó del todo mal al desfile, que fue uno de los más multitudinarios de los últimos años.
La comitiva estaba formada por las Anpas de los colegios del municipio –A Pedra, A Torre-Cela, Montemogos-Beluso y Virxe Milagrosa– y por el alumnado de la escuela infantil O Tranvía. Este colorido y festivo cortejo fúnebre salió desde el entorno del Centro Social do Mar detrás de la Sardiña y recorrió la Avenida Montero Ríos hasta llegar a la pista de Banda do Río. Desde allí se enfiló la calle Pazos Fontenla y finalmente la carpa de As Lagoas, donde la figura de la Sardiña literalmente desapareció.
Mañana, también a partir de las 17.00 horas, le tocará al Paxaro do Mal Agoiro, que alzará el vuelo por última vez.
Aldán entierra hoy el Mexillón y Moaña la Xoubiña
Los desfiles de fin del Entroido comienzan hoy en la comarca con Aldán como principal foco de atracción. El siempre multitudinario Enterro do Mexillón partirá a las 16.00 horas del cruce de Os Carballiños para acompañar al «difuntiño» hasta el muelle de la parroquia. Allí se leerá la irónica letanía para tirar el Mexillón al mar simbolizando el fin del carnaval.
En Moaña hoy el protagonismo es para los escolares. Las Anpas de todos los colegios del municipio organizan carrozas y disfraces colectivos. Padres y niños recorrerán Concepción Arenal desde O Con para acabar en el aparcamiento del paseo en el Enterro da Xoubiña. Sale a las 17.30 h.
- Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Un coche de lujo, abandonado en Altamira
- Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros
- Said Aga, el marinero de Cangas muerto en Uruguay, regresó al mar tras jubilarse para una última marea
- O Hío y Aldán viven el Carnaval y Cangas entierra el Momo
- La Xunta descarta «fisuras» en el talud de la autovía que enterró una casa