Aldán entierra hoy el Mexillón y Moaña la Xoubiña

Si el Paxaro do Mal Agoiro sobrevoló ayer tarde el centro de Bueu ya puede intuir lo que le espera mañana. Los más pequeños llenaron las calles del municipio con sus disfraces e imaginación para participar en el Enterriño da Sardiña, un desfile encabezado por una gran sardina fabricada con globos por el colectivo Barafunda y de la que al final del desfile no quedó nada. Ni las raspas. Mañana aún quedará menos del Paxaro do Mal Agoiro, que expiará por sus pecados en la playa de Banda do Río.

Bueu tradicionalmente celebra el Enterriño da Sardiña en la jornada del miércoles de ceniza, pero este año se aplazó debido a las previsiones meteorológicas. Este cambio de fecha no le sentó del todo mal al desfile, que fue uno de los más multitudinarios de los últimos años.

La comitiva estaba formada por las Anpas de los colegios del municipio –A Pedra, A Torre-Cela, Montemogos-Beluso y Virxe Milagrosa– y por el alumnado de la escuela infantil O Tranvía. Este colorido y festivo cortejo fúnebre salió desde el entorno del Centro Social do Mar detrás de la Sardiña y recorrió la Avenida Montero Ríos hasta llegar a la pista de Banda do Río. Desde allí se enfiló la calle Pazos Fontenla y finalmente la carpa de As Lagoas, donde la figura de la Sardiña literalmente desapareció.

Mañana, también a partir de las 17.00 horas, le tocará al Paxaro do Mal Agoiro, que alzará el vuelo por última vez.