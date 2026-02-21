Infancia
Concello y Acougo impulsan la acogida en Moaña
Redacción
El Concello de Moaña y la Asociación Galega de Familias Acolledoras (Acougo) se reunieron esta semana para pactar vías de colaboración con el objetivo de promover acciones conjuntas de sensibilización, información y formación sobre la acogida familiar. La edil de Benestar Social, María Sanluis, la presidenta de Acougo, Carmen Dourado y la psicóloga del colectivo, Mónica Permuy, avanzaron la futura firma de un convenio de colaboración para desarrollar actuaciones en el marco del programa «Xerando cultura do acollemento».
En Galicia hay actualmente más de 1.000 menores en centros residenciales, 200 de ellos con menos de seis años, lo que evidencia la necesidad de reforzar alternativas de carácter familiar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Un coche de lujo, abandonado en Altamira
- Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros
- Said Aga, el marinero de Cangas muerto en Uruguay, regresó al mar tras jubilarse para una última marea
- O Hío y Aldán viven el Carnaval y Cangas entierra el Momo
- La Xunta descarta «fisuras» en el talud de la autovía que enterró una casa