Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Archivo AltriSubida de Precios MenúDetenido expríncipe AndrésManifestación AP-9Derribo GEA VigoCrimen Machista TenerifeVAR Celta
instagramlinkedin

Infancia

Concello y Acougo impulsan la acogida en Moaña

La edil con representantes de Acougo.

La edil con representantes de Acougo. / FdV

Redacción

Moaña

El Concello de Moaña y la Asociación Galega de Familias Acolledoras (Acougo) se reunieron esta semana para pactar vías de colaboración con el objetivo de promover acciones conjuntas de sensibilización, información y formación sobre la acogida familiar. La edil de Benestar Social, María Sanluis, la presidenta de Acougo, Carmen Dourado y la psicóloga del colectivo, Mónica Permuy, avanzaron la futura firma de un convenio de colaboración para desarrollar actuaciones en el marco del programa «Xerando cultura do acollemento».

En Galicia hay actualmente más de 1.000 menores en centros residenciales, 200 de ellos con menos de seis años, lo que evidencia la necesidad de reforzar alternativas de carácter familiar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents