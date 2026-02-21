Concello y Acougo impulsan la acogida en Moaña

El Concello de Moaña y la Asociación Galega de Familias Acolledoras (Acougo) se reunieron esta semana para pactar vías de colaboración con el objetivo de promover acciones conjuntas de sensibilización, información y formación sobre la acogida familiar. La edil de Benestar Social, María Sanluis, la presidenta de Acougo, Carmen Dourado y la psicóloga del colectivo, Mónica Permuy, avanzaron la futura firma de un convenio de colaboración para desarrollar actuaciones en el marco del programa «Xerando cultura do acollemento».

En Galicia hay actualmente más de 1.000 menores en centros residenciales, 200 de ellos con menos de seis años, lo que evidencia la necesidad de reforzar alternativas de carácter familiar.