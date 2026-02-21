Más de 60 estudiantes del Virxe Milgrosa visitan el Concello

No había pleno, pero casi. El salón plenario del Concello de Bueu se llenó ayer hasta los topes con la visita de más de medio centenar de estudiantes del colegio Virxe Milgrosa. Los jóvenes acudieron a conocer las dependencias municipales, cómo funciona la institución municipal e incluso tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas e inquietudes al gobierno local.

El alumnado – de los cursos de 1º a 4º de Primaria– fue recibido por el alcalde, Félix Juncal, y por los concejales Carmen García (Cultura, Mocidade e Infancia), Xosé Leal (Facenda e Contratación Pública) y Martín Villanueva (Urbanismo). La visita del colegio forma parte de un proyecto educativo del colegio para dar a conocer el Concello y el alcalde agradeció la presencia de los jóvenes. «As visitas dos colexios permítenos respirar aire puro e desconectar as nosas cabezas», les dijo Félix Juncal a los estudiantes, que se llevaron tres juegpos de os Bolechas para la biblioteca escolar.