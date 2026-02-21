Educación
Más de 60 estudiantes del Virxe Milgrosa visitan el Concello
No había pleno, pero casi. El salón plenario del Concello de Bueu se llenó ayer hasta los topes con la visita de más de medio centenar de estudiantes del colegio Virxe Milgrosa. Los jóvenes acudieron a conocer las dependencias municipales, cómo funciona la institución municipal e incluso tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas e inquietudes al gobierno local.
El alumnado – de los cursos de 1º a 4º de Primaria– fue recibido por el alcalde, Félix Juncal, y por los concejales Carmen García (Cultura, Mocidade e Infancia), Xosé Leal (Facenda e Contratación Pública) y Martín Villanueva (Urbanismo). La visita del colegio forma parte de un proyecto educativo del colegio para dar a conocer el Concello y el alcalde agradeció la presencia de los jóvenes. «As visitas dos colexios permítenos respirar aire puro e desconectar as nosas cabezas», les dijo Félix Juncal a los estudiantes, que se llevaron tres juegpos de os Bolechas para la biblioteca escolar.
- Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Un coche de lujo, abandonado en Altamira
- Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros
- Said Aga, el marinero de Cangas muerto en Uruguay, regresó al mar tras jubilarse para una última marea
- O Hío y Aldán viven el Carnaval y Cangas entierra el Momo
- La Xunta descarta «fisuras» en el talud de la autovía que enterró una casa