Conflicto gitano
Los zamoranos niegan una alianza con los Molina para «derrocar» a Sinaí Giménez
Afirman que están fuera de esta contienda: «No queremos tensión»
Cuando este año se cumplen diez de la denominada Operación Vida contra el control ilegal de los mercadillos ambulantes, sin que todavía se sepa el informe del fiscal y ni mucho menos se hubiese puesto fecha para la vista oral, el enfrentamiento entre gitanos se enreda. Ahora, al enfrentamiento entre gitanos gallegos (la familia de los Morones) y el de los zamoranos se les une la familia Molina (hermano del padre de Sinaí Giménez). En distintos círculos y en redes sociales se sugiere la unión entre zamoranos y molinas para derrocar al autoproclamado rey de los gitanos gallegos, Sinaí Giménez.
La comunidad de gitanos zamoranos de O Porriño y Tui advierte que nunca fueron un clan y ni mucho menos trenzaron alianzas con el grupo del clan de los Molinas para hacer frente común contra la familia Morón. «Desmentimos rotundamente que exista vinculación entre los abajo firmantes con lo que se ha difundido en los medios o que tenga relación con algún matrimonio de nosotros. Nada de nada tiene que ver con los zamoranos de Porriño y de Tui. No queremos poner tensión ni sembrar falsedad, no entramos en acusaciones ni desprestigios. No somos así».
El colectivo de gitanos zamoranos asegura que se vierten falsas acusaciones sobre ellos y que se intenta meterlo en una guerra en la que ellos no están.
