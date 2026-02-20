Tres negocios de la comarca se acogen al Bono Talento Empresa de la Xunta

Tres negocios de la comarca se acogieron a los proyectos formativos de corta duración del Bono Talento Empresa de la Xunta de Galicia. Ayer mismo el delegado autonómico en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó las instalaciones de una de las beneficiarias: la panadería A Bicha, en el corazón del barrio de Banda do Río, en Bueu.

El Bono Talento Empresa supuso una inversión de más de 1,5 millones de euros para ampliar y mejorar la formación de casi 1.300 empleados de más de 90 empresas en la provincia de Pontevedra. En la comarca de O Morrazo las sociedades que participaron en esta convocatoria, además de la panadería A Bicha, fueron O Muíño da Coutada, con sede en Cangas y orientada a la explotación de negocios relacionados con la hostelería; y Alimentación Pontevedra, con sede en Moaña.

La formación impartida al personal de A Bicha se centró en la inteligencia artificial en la creación de pastelería y panadería local, la gestión de relaciones con los clientes, gestión de quejas, normativa y fidelización. En el caso O Muíño da Coutada los cursos fueron para mejorar la experiencia de combra y gestión del establecimiento y sobre análisis y técnicas de producción avanzadas en panadería. Finalmente, en el caso de Alimentación Pontevedra los cursos se centraron en envasados y control y mejora de experiencia de compra en entornos de alimentación.

Estos proyectos formativos se desarrollan en modalidad presencial y cada empresa puede optar a un máximo de tres módulos, con sesiones de entre 16 y 100 horas. Se trata de formaciones no regladas, de corta duración y ajustadas a las necesidades particulares de cada empresa. El objetivo es reforzar las competencias y habilidades del personal en los ámbitos digital, industrial, gestión y de servicios personales y a clientes.

El programa Bono Talento Empresa cuenta con financiación de la Unión Europea (UE) y pretende ayudar a que el tejido empresarial pueda ofrecer una respuesta ágil y flexible en un entorno laboral que cada vez experimenta cambios más rápidos. Especialmente en la doble transición: digital y verde.