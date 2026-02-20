Tomás Graña, puro ortodoxo.

Este veterano del departamento de Obras del Concello, ya jubilado hace unos años, se disfrazó de cura ortodoxo, con cruz de madera y todo. Que conste que la barba es auténtica, que hace lustros que la mantiene. El resto del disfraz lo confeccionó él, gracias a un curso de costura al que fue hace muchos, muchos años a Vigo.

El enfado del PP por lo del lavadero de A Regueira

Que no está conforme el PP de Cangas con que se culpe a las obras de la Diputación de los problemas del lavadero de A Regueira. Esta formación política está convencida de que hay pruebas que indican todo lo contrario y que la Diputación de Pontevedra las hará llegar a quien corresponda. Pero la investigación se realizará con cautela, con la prudencia que exige la contaminación y ausencia de partidismo político. Pero hay enfado.

Ahora somos iguales

Reaccionó rápido la alcaldesa de Cangas en el nuevo accidente mortal en alta mar en la que se ve involucrado un marinero de Cangas. En el caso de Khalid Bouzit, que falleció en Gran Sol, no hubo tiempo para reaccionar. Además en las informaciones se hablaba de un marinero marroquí, sin mencionar que era vecino de Cangas. Ahora se actuó con rapidez. El miércoles mismo la alcaldesas se puso en contacto con la familia de Said Aga, ofreciéndose a todo lo que fuese necesario. Ahora ya somos iguales.