Aquel primer «Mexilón» de Aldán

Serafín Docampo, que tanto está organizando trofeos de dominó, como arreglando montes de Coiro y organizando su bodega, fue uno de los impulsores del Enterro do Mexilón de Aldán, que nació en 1985 y que es una tradición única en una parroquia vinculada al sector mejillonero. «Estando colaborando coa confraría e as asociacións de mexiloeiros comentei que na comisión do carnaval tiñamos a idea de alongar os días de entroido e que nos gustaría facer un enterro de algo, como se facía noutros sitios, e saíu a idea de por o mexillón xa que non o había en outro lugar de Galicia e é algo propio da nosa zona. Dende a Comisión déuselle para adiante e os mexiloeiros ofrecéronse a colaborar con mexillón para darlle as murgas e a xente que participase no desfile», recuerda Docampo que asegura que el mejillón fue cocido en Pescados Marcelino y Panadería Iglesias les dio el pan.

Serafín Docampo con el primer cartel del Enterro do Mexilón en 1986. / Fdv

Así nació el primer Enterro do Mexilón, que saldría de la Eira, en donde se celebraba el carnaval y se despedía, como ahora, tirándolo al mar desde el muelle de Aldán.

Juan José Martínez siempre hizo de cura. / Cedida

«Tíñamos que darlle vida ao mexillón», hace memoria Serafín que identifica como pieza clave a un compañero, ya fallecido, y maestro en el colegio de Espiñeira, Jesús Sánchez Calvo, que propuso hacer el mejillón con celulosa: «Fomos a Ence e collemos a pasta a cal moldeamos e colocamos nunha estrutura de arame no taller de Uxío Docampo. Na estrutura da cuncha traballou tamén José Docampo “O Peixe”. Despois de darlle cor e ben seco, encargouse de facer a carne do bivalvo Ester Varela con algodón e tea». En esas tareas también estaba Juan José Martínez, que asumió el papel de cura y que sigue en el ajo. Este sábado volverá a ponerse la sotana para proceder a la letanía en el Enterro do Mexilón, que saldrá de Os Carballiños, a las 16:00, para acompañar al «difuntiño» hasta el muelle en donde será arrojado al marcon la famosa cantiga «¡Hai que tiralo ao mar!».

Camilo da Mouteira, hizo de cura el primer Enterro do Mexilón. / Cedida

Docampo señala que las murgas se rotaban para llevar y tirar el mejillón al mar, acompañado con coronas de flores, curas, viudas y «plañideiras», con un recuerdo muy especial para una persona que ya no está, Camilo da Mouteira, que en el año inaugural hizo de cura. Docampo conserva aquel primer cartel del entierro con las murgas de Aldán que acompañaban al mejillón: «Os que dirán», «O percal», «As mariñas», «Somos nós», «O petróleo», Madonnas, Mafaldas, tíos, primos y demás familia-pobo de Aldán- junto a otra de Marín que llevó el maestro Celso Méndez y Os Calcarrúas de Moaña. Hoy también se implican las asociaciones de vecinos en preparar el mejillón, el carro y la despedida y este año la encargada es la Asociación de Espiñeira.

Las «plañideiras». / Cedida

Hoy también se celebra o Enterro da Mexilla para los más pequeños, a las 17:00. A partir de las 21:00 horas en la carpa hay velatorio del Mexilón y festival de las murgas 2Desbrosadores" y 2Os gaiteiros de Serradela". Habrá queimada y sorteo de regalos para la gente que acuda disfrzaada.

La organización llama a la participación consciente y «o respeto fronte a outras formas de lecer que desvirtúan la esencia do entroido», asegura Serafín Docampo: "O obxectivo do Enterro do mexilón é o disfrute colectivo e o esquecemento dos problemas cotiáns a través da imaxinación, reivindicando sempre o sentido da tradición".