Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros

Una empresa con sede en Silleda impulsa el que sería el tercer proyecto de un campamento de turismo mediante la construcción de cabañas en Bueu. La iniciativa se quiere desarrollar en una finca de más de 30.000 metros cuadrados en el lugar de Forqueiros, en la parroquia de Beluso, y constaría de ocho alojamientos y una piscina, además de edificaciones auxiliares. El expediente actualmente se encuentra en fase de exposición pública a través de un procedimiento simplificado de evaluación de impacto ambiental. Este trámite depende de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Esta iniciativa turística se quiere materializar en una finca denominada «Forqueiros Sur», que históricamente formaba parte de las propiedades de la familia Massó. Al otro lado de la carretera está otra parcela de los Massó donde crece un grupo de más de una decena de secuoyas, entre las que se incluyen las más altas de España y probablemente de Europa. La empresa promotora es SCJF Realty S.L., que en la memoria sometida a evaluación ambiental explica que el terreno tiene una superficie de 32.300 metros cuadrados, de los que se utilizarán 16.000 metros cuadrados para la zona de acampada y servicios. El proyecto prevé la construcción de ocho cabañas de madera; una recepción; una construcción auxiliar que incluirá cafetería, venta de productos de primera necesidad y baños; una piscina comunitaria y zona de «playa»; columpios; merendero; asadores; y dos espacios para aparcamiento y contenedores para la gestión de residuos. El campamento mantendrá el acceso peatonal ya existente y la creación de otro nuevo para vehículos, de seis metros de ancho y de doble sentido.

Las ocho cabañas tendrán un diseño y dimensiones similares. Cada una de ellas incluirá una sala de estar con una chimenea, una pequeña cocina, baño, cama y un jacuzzi. Según se explica en el proyecto, en cuatro de las cabañas esa bañera de hidromasaje estará situada en el interior y en las otras cuatro en una terraza exterior.

La recreación de una de las cabañas previstas en la finca "Forqueiros Sur", con terraza y un jacuzzi exterior. / SCJF Realty

La superficie total que ocuparán estas ocho construcciones será de 2.131 metros cuadrados, que supone un 13,29% del total de la parcela. La superficie construida será idéntica en los ocho casos: 40 metros cuadrados, con una terraza de 33,27 metros cuadrados. La memoria ambiental subraya que las construcciones no supondrán una alteración de la rasante natural del terreno y estarán elevadas sobre pilotes de madera. El acceso se realizará a través de una pasarela lateral horizontal.

Rehabilitación de una antigua vivienda y eliminación de especies alóctonas

El proyecto prevé rehabilitar una antigua vivienda situada en la finca, que se destinará a la recepción, oficina y almacén. Entre la piscina y el aparcamiento habrá un módulo sobre pilotes de madera para el servicio de cafetería y máquinas de «vending».

El ámbito de actuación está situado a un lado de la carretera provincial EP-1301, en el margen izquierdo en dirección a Beluso y poco antes de llegar a la capilla de Sanamedio. La parcela en estos momentos se encuentra a monte, pero se conservan los postes de la entrada con el cartel con el nombre de la finca: «Forqueiros Sur».

La primera fase de los trabajos consistirá precisamente en una labor de limpieza de la finca, que incluirá la retirada de los árboles de especies alóctonas, especialmente eucaliptos. «Se mantendrán los árboles de gran porte presentes en el acceso peatonal y otras especies de interés de la misma zona: castaños, laureles, robles», se explica en la memoria.

La entrada principal a los terrenos en los que se quiere construir el campamento con ocho cabañas de madera. El poste de la izquierda aún conserva el rótulo con el nombre de la finca: "Forqueiros Sur". / Fdv

El terreno está clasificado como suelo rústico y en caso de que supere todos los trámites administrativos sería el tercer campamento con cabañas turísticas en Bueu. El primero se inaugurarse está también en la parroquia de Beluso, el complejo «Cabanas de Udra», con cuatro construcciones que se asemejan a bateas.

El segundo de los campamentos es el situado en As Meáns, llamado «O Rincón das Rías Baixas» y que consta de cinco cabañas con vistas sobre Loureiro. Esta instalación se encuentra actualmente en venta a través de una inmobiliaria de O Morrazo.