Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas

Severino Novas, concejal de Deportes de Cangas en el Gobierno cuatripartito presidido por Euloxio López (1995/99) y posteriormente en la oposición, ha fallecido esta mañana a los 53 años, según comunican sus allegados y excompañeros del BNG, que destacan su espírito jovial y su pasión por la música.

Natural de Vilariño (O Hío), Severino Novas fue un joven líder estudiantil en el IES de Rodeira. Desde las filas del BNG entró en el Gobierno de Cangas en 1996, tras la dimisión de su compañero Lao Sotelo, y permaneció en él hasta el final de mandato, en 1999. Siguió en la Corporación Municipal, ya en la oposición, dos años más, cuando dejó el cargo. Actualmente, y desde hace varios años, vivía en O Porriño, de donde es su pareja y donde regentaba un puesto de pescado y participaba activamente en actividades culturales y lúdicas de la comarca de Louriña, como gaiteiro y dinamizador del festival de cine de Cans, desde el que han trasladado muestras de pesar por su pérdida.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y muchos compañeros y amigos del municipio morracense, también se ha sumado a las condolencias.