Movilización de la enseñanza en Cangas
La comunidad educativa vuelve a salir a la calle este miércoles 25, convocada por las Asembleas Abertas do Ensino Público, Anpas y colectivos como Adicopuvi, con marchas simultáneas en seis localidades del sur de la provincia, entre ellas Cangas. La movilización por una enseñanza pública fuerte, inclusiva y con recursos, sale a las 19.30 del Concello.
