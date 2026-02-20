Movilización de la enseñanza en Cangas

La comunidad educativa vuelve a salir a la calle este miércoles 25, convocada por las Asembleas Abertas do Ensino Público, Anpas y colectivos como Adicopuvi, con marchas simultáneas en seis localidades del sur de la provincia, entre ellas Cangas. La movilización por una enseñanza pública fuerte, inclusiva y con recursos, sale a las 19.30 del Concello.