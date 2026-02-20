Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido expríncipe AndrésMadre joven muerto por una fotoMarinero Cangas fallecidoPAOK - CeltaPisos turísticos Galicia«Esclavitud» laboral internas
instagramlinkedin

Memoria histórica

Mesa redonda en Cangas sobre a represión no Morrazo en 1936

G.M.P.

Cangas

Noventa anos despois do golpe de Estado franquista, o salón de plenos do Concello de Cangas acollerá o vindeiro mércores, día 25, ás 19.30 horas, unha mesa redonda baixo o título «A represión na comarca do Morrazo 1936», organizada pola Asociación Cultural Memoria Histórica 28 de Agosto. Intervirán Xosé Novas Piñeiro (Asociación Johan Carballeira, Bueu), Iago Santos Castroviejo (MH 28 Agosto, Cangas), Queta Otero Molas (ARMH, Marín) e Luís Chapela Bermúdez (Irmandade do Dolme, Moaña).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents