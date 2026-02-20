Marín acoge este sábado el homenaje a los 21 fallecidos del "Villa de Pitanxo" en el cuarto aniversario del naufragio

Marín acogerá este sábado el cuarto homenaje a las 21 víctimas del naufragio del “Villa de Pitanxo”, un acto que coincide con el aniversario de la tragedia en las aguas de Terranova. Comenzará a las 17.00 horas en el Paseo Alcalde Blanco, en el lugar en el que se encuentra el monolito en recuerdo de los fallecidos y contará con la presencia del actual Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que tendrá una breve intervención.

Una vez finalizada este acto civil habrá otro de carácter religioso en la iglesia de Santa María o templo nuevo de Marín, a las 18.00 horas. La misa estará oficiada por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, y por el representante del Apostolado Stella Maris en el Vaticano, Luis Quinteiro. Los portavoces de las familias explican que este oficio religioso será en memoria de los 21 fallecidos en el “Villa de Pitanxo” y de “todas las personas que perdieron la vida en el mar”. Al mismo tiempo, apuntan que tanto la ceremonia civil como la religiosa son abiertas y que agradecen la presencia de todas las personas que deseen acudir a este homenaje.