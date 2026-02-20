En libertad el menor por el «navajazo» en O Hío que irá a un curso contra la violencia

El menor investigado por la Guardia Civil de Cangas como el presunto autor de la herida con arma blanca que sufrió otro adolescente a última hora de la noche del lunes en la primera jornada de la fiesta del Entroido tradicional de O Hío, quedó ayer en libertad tras prestar declaración en el juzgado de guardia, aunque con la obligación de acudir a un curso contra la violencia. De igual manera deberá de someterse a otro curso de desintoxicación de estupefacientes. Según fuentes consultadas, en el atestado no habría pruebas directas contra él.

Tal y como estaba previsto, el sospechoso que tenía la Guardia Civil como autor del navajazo el lunes por la noche en Vilanova, en el última etapa del Entroido de O Hío, se presentó ayer por la mañana en el cuartel, adonde había sido citado. El menor, estuvo acompañado de sus abogados y se acogió a su derecho de no declarar ante los agentes. Con posterioridad se trasladó el caso a los juzgados de menores y allí se le comunicó que tenía que declarar ante el juzgado de guardia. Se fijó la hora de las 17.00 horas para hacerlo.

Los hechos tuvieron lugar el lunes, alrededor de las 21.30 horas. La víctima sufrió un corte en el muslo sin que esté claro todavía que se produjo como consecuencia del empleo de una navaja o debido al filo de una botella rota. El caso es que fue asaltado por una persona disfrazada que se cubría la cara con un pasamontañas. El también menor, un joven cangués de 17 años, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario de Vigo tras ser evacuado en la ambulancia que el Concello de Cangas tiene contratado para el evento. La Policía Local de Cangas fue la que actuó en este operativo y la que investigó los hechos en primera instancia. No transcendió si la agresión se produjo como consecuencia de una discusión previa o sin mediar palabra.

Al día siguiente, la víctima ya se encontraba fuera de peligro. Se trata de uno de los incidentes más graves que tuvieron lugar en el Entroido de O Hío, donde es frecuente ver cómo las ambulancias realizan traslados al centro de salud u hospitales por intoxicaciones etílicas o caídas, pero rara vez evacuaron a una persona por una agresión con arma blanca. Esto pone una nueva mancha en este carnaval tradicional que organizan las asociaciones de los barrios.