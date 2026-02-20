Levantar el muro de contención del talud de la autovía llevará una semana

La Consellería de Infraestruturas continuaba ayer con la construcción del muro de mampostería de unos cuatro metros de alto en la base del talud de la Autovía do Morrazo que la semana pasada se había desprendido sobre una casa causando daños físicos a un vecino. Esta tarea para garantizar la seguridad de la zona se prolongará alrededor de una semana, según explican desde el departamento titular de la principal carretera de la comarca.

Una vez finalizado el muro, los operarios procederán a retirar las piedras sobrantes del terraplén a las que no se puede acceder en estos momentos por no tener el muro construido. Rematado este trabajo Infraestruturas comenzará a reponer el perfil del talud de terraplén con una capa de piedra tosca que garantice tanto la estabilidad como el correcto drenaje de las aguas que proceden de la autovía.

Por lo tanto, el acceso desde Cangas a esta carretera desde la rotonda de San Martiño seguirá desviada por el cebreado y con el carril principal cortado por conos, por precaución, al menos durante una semana más.