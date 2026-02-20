La Guardia Civil investiga a tres jóvenes por el "navajazo" a otro en el Entroido de O Hío

La investigación de la Guardia Civil por el “navajazo” a un menor de 17 años en el Entroido de O Hío, en Cangas, incluye a un total de tres menores: uno por ser el presunto autor de las lesiones a la víctima y a otros dos por su participación en los hechos. Las diligencias fueron trasladadas a la Fiscalía de Menores, que decretó libertad vigilada para el acusado, con una orden de alejamiento de 200 metros con respecto a la víctima y la obligación de realizar dos cursos: uno de desintoxicación y otro de control de impulsos.

Los hechos ocurrieron a última hora del lunes en Vilanova. Según los testimonios recabados, alrededor de las 21.00 horas se inició una discusión entre varios jóvenes de 17 años con amenazas y empujones. Este primer conato de enfrentamiento se resolvió gracias a la mediación de otras personas que se encontraban en la zona. Sin embargo, al cabo de unos minutos uno de los menores involucrados regresa al lugar en compañía de otros compañeros y cuando se percatan de la presencia del otro joven comienzan a empujarlo hasta acorralarlo contra el muro de una vivienda. Según el relato de la Guardia Civil es entonces cuando una tercera persona se abre paso entre ellos y le propina a la víctima una cuchillada con un objeto punzante y cortante, a la altura del muslo e ingle de la pierna derecha.

En un primer momento tanto el agresor como la víctima salen del lugar corriendo, hasta que el herido nota que la pierna se le queda parcialmente dormida y se da cuenta de que está sangrando. En ese momento se sienta en el suelo y solicita a dos personas que estaban en la zona que avisen al 112.

El Entroido de O Hío congrega cada año a una multitud de personas y fue necesario que coches de la Guardia Civil y Policía Local de Cangas le abriesen paso a la ambulancia para poder llegar hasta el menor herido por arma blanca. Después de ser atendido en el lugar de los hechos fue trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Allí se le cosió la herida y posteriormente recibió el alta. En la jornada del martes el joven acudió acompañado de sus progenitores al puesto de la Guardia Civil en Cangas para presentar la correspondiente denuncia.

Noticias relacionadas

La investigación permitió identificar a tres jóvenes, todos de 17 años y vecinos de Cangas. A dos de ellos se les investiga por su presunta participación en los hechos y al tercero como presunto autor material de las lesiones a la víctima. En la jornada del jueves compareció, con asistencia legal, en el cuartel de la Guardia Civil y luego ante la Fiscalía de Menores.