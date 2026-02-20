Gestión del estrés y autocuidado en el programa de salud mental

El Concello de Moaña refuerza su Escola de Saúde con un nuevo programa relacionado con la salud mental. Comienza el martes 24 de febrero con una introducción al bienestar emocional. Son cinco charlas, una cada mes, entre las 17.00 y las 18.30 horas, abiertas a todos los vecinos.

El 24 de marzo el tema a tratar será la gestión del estrés y de la ansiedad y el 28 de abril los asistentes aprenderán sobre autocuidado y hábitos saludables. El 26 de mayo el programa incluye una charla sobre mindfulness y atención plena y el 16 de junio sobre la importancia de la comunicación asertiva.

La concejala de Benestar Social, María Sanluis, que impulsó la Escola de Saúde, explica que estas sesiones están diseñadas como «espacios participativos, prácticos y adaptados a las necesidades de los vecinos para dotar a los asistentes de herramientas útiles para su día a día», siempre con la máxima de considerar la salud mental «un pilar fundamental del bienestar individual y colectivo».

Sanluis añade que, además de este plan, el Concello cuenta con programas específicos de apoyo en materia de salud mental como el de prevención del suicidio denominado «Conecta coa vida» orientado a la sensibilización, detección y acompañamiento de personas en situación de riesgo». O el programa «Previr» para afrontar las crisis emocionales de adolescentes.