Carnaval de Moaña
La Escola de Música se llena de colorido e improvisación
Moaña retomó ayer la programación de su Entroido con la actuación de las comparsas en los barrios de O Con y O Real. Por la tarde los alumnos de la Escola de Música ofrecieron un concierto, disfrazados, e incluso atreviéndose con instrumentos distintos a los que estudian habitualmente. Hoy, a las 19.30 horas, el festival de comparsas será en el centro cultural Castroviejo de Tirán. A las 22.30 horas la carpa del muelle de Domaio acogerá un festival solidario con recogida de alimentos. Tocarán la Orquesta Magos y A Resaca de Massiel.
