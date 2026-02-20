La Escola de Música se llena de colorido e improvisación

Moaña retomó ayer la programación de su Entroido con la actuación de las comparsas en los barrios de O Con y O Real. Por la tarde los alumnos de la Escola de Música ofrecieron un concierto, disfrazados, e incluso atreviéndose con instrumentos distintos a los que estudian habitualmente. Hoy, a las 19.30 horas, el festival de comparsas será en el centro cultural Castroviejo de Tirán. A las 22.30 horas la carpa del muelle de Domaio acogerá un festival solidario con recogida de alimentos. Tocarán la Orquesta Magos y A Resaca de Massiel.