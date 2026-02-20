Desfile
Enterriño da Sardiña y festival en Bueu
redacción
Bueu retoma hoy su Entroido con el desfile infantil del Enterriño da Sardiña. Esta actividad estaba prevista para el miércoles, pero se trasladó debido a la previsión meteorológica. La salida será a las 17.00 horas, desde la Avenida Montero Ríos, y recorrerá el centro urbano hasta llegar a la carpa de As Lagoas.
La jornada de hoy se completa con el primero de los festivales de comparsas que organiza el Bueu Atlético. Este evento, que llega a su cuadragésimo tercera edición, comenzará a partir de las 20.00 horas en el Centro Social do Mar.
Sorteo en Meiro
Por otro lado, desde la Asociación Veciñal A Morada de Meiro informan de los números premiados en la rifa celebrada durante la «filloada» del martes: son el 1415, 268 y 668.
