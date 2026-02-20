Cultura proyecta la restauración del atadero de redes del Museo Massó

Las obras para la rehabilitación y recuperación de los antiguos espacios del Museo Massó de Bueu no finalizaron con la ampliación inaugurada el pasado verano. La Consellería de Cultura tiene previsto afrontar la rehabilitación de la antigua nave de atado de redes que formaba parte del complejo industrial y el primer paso es realizar un sondeo geotécnico en los terrenos situados en la parte trasera del inmueble. Al menos así se desprende de la solicitud registrada en el Concello de Bueu por parte de la empresa encargada de realizar las perforaciones. Por su parte, desde la consellería se limitan a manifestar que «trátase duns estudos previos precisos para acometer futuras obras no museo».

Los sondeos requieren la autorización del Concello de Bueu puesto que es necesario introducir maquinaria a través de la calle peatonal Eduardo Vincenti y de la Praza Massó, así como realizar perforaciones en la parcela adyacente a la antiguo atadero de redes y al Museo Massó. Un terreno que es de titularidad municipal. El alcalde de Bueu, Félix Juncal, firmó esta misma semana el permiso para que la empresa Applus Norcontrol pueda acceder al lugar para realizar este estudio geotécnico.

Los sondeos consistirán en tres perforaciones en distintos puntos del terreno, hasta llegar a una profundidad de 20 metros, y se prevé que el trabajo pueda concluirse en apenas dos jornadas.

Una imagen aérea antigua del centro de Bueu y el complejo industrial de Massó, que llegaba desde la Avenida Montero Ríos hasta la calle Pazos Fontenla. / Archivo Museo Massó

La nave que albergaba el antiguo atadero de redes de los Massó es la única estructura que quedó sin rehabilitar en el proyecto de ampliación y mejora de los espacios existentes en el museo. Se trata de la edificación ubicada entre la antigua Salazón Piñeiro y el edificio principal del Museo Massó. El fondo de esta nave llega prácticamente hasta el «bosque» de bambú de la Praza Massó, aunque en su día se extendía hasta prácticamente la calle Pazos Fontenla, tal como se puede apreciar en fotografías antiguas de la zona. Este inmueble es fácilmente reconocible desde el exterior porque es la única estructura que todavía tiene una cubierta de uralita. El interior de esa nave se utiliza como almacén del propio Museo Massó.

La rehabilitación de la antigua nave de atado de redes se enmarca dentro de la premisas apuntadas en el plan museológico y el programa arquitectónico, dos documentos elaborados por la dirección del Museo Massó hace más de una década y que son las guías para la ampliación de los espacios expositivos. Un crecimiento que debe realizarse respetando los edificios y estructuras existentes, que constituyen uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Galicia. «Preservar o legado histórico dos Massó e non derrubalo; o museo tiña que crecer, pero non a costa deses edificios», tal como defendía la directora del museo, Covadonga López de Prado, en el acto inaugural del pasado verano.