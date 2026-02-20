El cuerpo de Said Aga llega al puerto de Montevideo

La alcaldesa de Cangas remitió el miércoles un comunicado de apoyo a la familia de Said Aga (58 años de edad), el vecino de Cangas, de origen marroquí, que murió en un accidente laboral cuanto trabajaba en el barco «Manuel Nores», camino de Uruguay, a donde precisamente llegó ya ayer el barco con el cadáver. En nombre del Concello de Cangas, la regidora trasladó su más sentido pésame, «compartimos con vosotros la tristeza por la pérdida y os acompañamos de corazón en este trance tan difícil». La regidora local comunicó que había intentado contactar con los teléfonos de la familia, pero sin obtener respuesta. «Mi teléfono queda a vuestra entera disposición para o que podáis necesitar para ayudaros en cualquier tramitación o gestión en la que podamos acompañaros. Recibid un sincero abrazo y todo nuestro apoyo y afecto». La familia de Said Aga se puso después en contacto con Araceli Gestido y le dio la gracias por el apoyo y manifestó que seguramente en un futuro sí necesitará de la ayuda del Concello para posibles gestiones».

El buque «Manuel Nores» llegó a puerto de Montevideo ayer por la tarde, pasadas las dos y media hora española. Aunque fuentes de Salvamento Marítimo informaron de que el marinero habría sufrido un paro cardíaco, desde un primer momento familiares y fuentes del sector consultadas apuntaron a un accidente con un cable metálico, que incluso podría haber tenido lugar el sábado y fallecido el martes. Aunque en Cangas la versión era que había muerto a los 20 minutos del golpe. Por su parte, ayer se anunció que estaba prevista la llegada ayer por la noche a Cangas del cuerpo del marinero Modesto Soliño Pereira, que falleció el pasado día 30 de enero, por causas naturales, a bordo del atunero «Egalabur», que faenaba en el Índico. Fueron largos días de espera y llenos confusión. Por fin la familia de Modesto Soliño podrá darle sepultura. Está previsto que el cuerpo se traslade nada más llegar al tanatorio de Cangas. n