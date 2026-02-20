Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro accidentes en Moaña en solo una mañana

REDACCIÓN

Moaña

El sistema viario de Moaña volvió a ser ayer testigo de varios accidentes. En concreto se dio aviso de cuatro siniestros al servicio de emergencias 112, que movilizó a distintos cuerpos. En ninguno de ellos se registraron heridos de gravedad.

A las 11.35 horas un motorista perdió el control del vehículo en la PO-313 cerca del acceso a la autovía, cayendo al asfalto. En la misma carretera pero a la altura de la gasolinera de Sanchilán a las 12.18 horas otro motorista sufría un accidente al chocar con un coche que trataba de acceder a la estación de servicio. Entremedias se registró un alcance en el acceso a la autovía desde Cangas, con un carril cortado por la caída de un talud. Poco después tres coches se vieron implicados en un accidente múltiple en la autovía en Domaio.

