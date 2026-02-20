No a la violencia
El CPR Pondal celebra el Día da Paz con andaina cívica en O Sinal
G.M.P.
Cangas
El CPR Eduardo Pondal, de Cangas, celebra hoy su 5ª Andaina Cívica en los jardines de O Sinal para conmemorar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, celebración que tuvieron que posponer previamente debido a las condiciones meteorológicas. Una jornada centrada en la convivencia, la educación en valores y el compromiso cívico del alumnado, que contará con la participación de alumnos y profesores desde 1º a 6º cursos de Educación Primaria y se desarrollará entre las 10.00 y las 12.00 horas. n
