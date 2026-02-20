El contrato de la basura sumará la recogida de ropa para reducir la fracción resto

La junta de gobierno de la Mancomunidade do Morrazo se reunió ayer en el Concello de Moaña para avanzar en la licitación del nuevo contrato de recogida y tratamiento de residuos que ascenderá a 46,7 millones de euros y deberá tener una vigencia de una década. La intención es fijar en un plazo de 15 días el calendario para iniciar los trámites y abrir una oferta pública a las empresas del sector.

Además, la presidenta de turno del órgano supramunicipal y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, explicó que los gobiernos locales han acordado concurrir a las ayudas convocadas por la Consellería de Medio Ambiente para digitalizar la planta de transferencia de residuos de A Portela. La medida permitiría ahorrar tiempo en el servicio y facilitar un seguimiento casi en tiempo real de la recogida de las distintas fracciones, con el objetivo de conocer mejor el estado del reciclaje en la comarca.

En cuanto al nuevo contrato, ayer se revisó con el equipo técnico de la Mancomunidade si la nueva ordenanza —que incrementó la tasa de basuras— permite cubrir el estudio de costes encargado en 2024. De cara a la licitación, ese informe tendrá que actualizarse con precios de 2026.

Santos señaló que el nuevo contrato incorporará todos los servicios que se fueron añadiendo con los años y que no figuran en el acuerdo anterior, prorrogado desde 2020. Entre ellos destacan la recogida puerta a puerta de biorresiduos para su compostaje en la planta, la separación de envases en el rural con la extensión de la red de contenedores de carga lateral, la implantación de los contenedores marrones y la recogida de aceite usado. Además, se prevé incluir nuevas mejoras que deberá asumir la empresa que resulte adjudicataria del servicio en O Morrazo.

La dotación de contenedores para ropa y otros productos textiles, así como la recogida a domicilio de restos de podas, figuran entre las mejoras previstas y que tienen como objetivo incrementar las distintas fracciones de residuos a reciclar y por lo tanto reducir la carga de los contenedores verdes, de la fracción resto, que se envían a Sogama y que tienen un alto coste para los concellos.

El 12 de noviembre, la Mancomunidade publicó el anuncio previo de este proceso de contratación en distintos boletines oficiales para dar más margen a las empresas interesadas en preparar sus ofertas, debido al elevado coste del servicio y a la complejidad técnica del contrato. En ese anuncio se fijaba una duración de diez años y un coste estimado de 46,7 millones de euros, impuestos incluidos.