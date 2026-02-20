El Sergas equipa el centro de salud, aún sin fecha de apertura

El nuevo centro de salud de Moaña, levantado en los terrenos de Sisalde, ya está finalizado en lo que respecta a la infraestructura, incluidas las conexiones eléctricas y de agua. En los últimos días, la Consellería de Sanidade ha acelerado los trabajos de equipamiento interior y los vecinos han podido ver camiones descargando mobiliario y material sanitario. Desde el exterior se aprecian mesas y sillas ya instaladas en las zonas de grandes ventanales.

Por el momento, eso sí, todavía no hay una fecha confirmada para su apertura y puesta en funcionamiento, aunque se espera conocerla en breve.

Los muebles ya se pueden ver desde el exterior. / Gonzalo Núñez

El mobiliario que ahora se está instalando en el nuevo centro de salud fue licitado por la Xunta en junio por más de 91.000 euros. El contrato incluye la adquisición de 49 mesas de distintos tamaños, 36 estanterías y hasta 177 sillas, entre otros elementos.

En cuanto al equipamiento médico, los componentes se licitaron divididos en varios lotes. Dos de ellos habían quedado desiertos y, según la planificación, se recurrirá a una adjudicación directa. Se trata del lote 1, de autoclaves de sobremesa con mesa, con una inversión estimada de unos 8.400 euros; y del lote 2, de radiología intraoral, con un importe previsto de 3.500 euros.