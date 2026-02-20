Cangas registra un aumento de los delitos por robos y por agresión sexual

El balance de criminalidad de 2025 no deja en buen lugar a Cangas, según refleja el Ministerio del Interior que hizo públicos los datos con el último trimestre del año en municipios de más de 20.000 habitantes, en el que este concello, con 735 delitos convencionales y un 1,4% de variación con respecto a 2024 (725), figura con incrementos en delitos de libertad sexual, agresión sexual con penetración y en robos con violencia e intimidación, robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, además de robos con fuerza en domicilios y hurtos. Sí que no registró homicidios como el ocurrido con el accidente mortal del vehículo de alta gama, en julio de 2024, en el que resultó fallecido el marinero Miguel Paredes Pereira y detenido el conductor del turismo J.D.F.N., cuyo caso sigue pendiente de juicio. Por esta razón, baja en un 100% los homicidios en la localidad, en donde tampoco se registraron asesinatos. Cangas bajó en delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, de 17 a 12 (-29,4%).

No constan secuestros, pero sí que aumentan los delitos relacionados con la agresión sexual, que pasan de 7 a 9 en el caso del delito contra la libertad sexual, con un incremento del 28,6%; se incrementan en un 100% los delitos de agresión sexual con penetración al pasar de 0 a 4, mientras que bajan de 7 a 5, lo que supone un 28% menos, los restantes delitos contra la libertad sexual.

Los hechos delictivos vinculados a robos experimentaron en 2025 un notable aumento en el municipio, que llegó al 83% en el caso de los robos con violencia e intimidación. El balance de criminalidad refleja un aumento de 6 a 11 delitos; también aumentaron los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, de 28 a 38, lo que supone un incremento del 35,7%. Los robos con fuerza en domicilio aumentaron de 18 a 24, lo que confirma un incremento del 33,3%. Los hurtos igualmente subieron de 158 a 167 (7,1%).

Basta recordar que el año comenzó con un robo de película, mediante alunizaje, en el que tres encapuchados reventaron con un vehículo la verja de entrada a un establecimiento de ferretería y se llevaron motosierras y demás herramientas. En este polígono industrial, junto a la PO-551, hay constancia de que hubo varias denuncias por robos.

En julio también se registró una oleada de robos en viviendas de Coiro y de Darbo, aprovechando que sus moradores estaban ausentes. Afectó a los barrios de A Rosada, en Coiro; y en Monte Carrasco, en Darbo, con botines consistentes, principalmente, en joyas, relojes, aparatos tecnológicos y herramientas.

En diciembre pasado, la cámara de seguridad de un establecimiento de estética en el casco histórico de Cangas, captaba el robo por parte de una persona que entró rompiendo el cristal de la puerta principal y ya dentro se apoderó de ordenador, una máquina de micropigmentación y dinero en metálico, en torno a los 1.500 euros.

En abril, cuatro encapuchados entraron de madrugada a robar en una tienda de móviles en el frente marítimo de la localidad y se fueron con una bolsa llena de productos del establecimiento. También entraron al interior rompiendo el cristal de la puerta principal.

Igualmente, en abril fue detenida en Cangas una pareja por hurtar dinero a una mujer mayor en la Travesía de Vigo, en la ciudad olívica cuando había acudido a retirar 700 euros de una entidad bancaria.

En marzo, la Policía Local logró frustrar, a las 7 de la mañana, el robo de un cajero bancario en la parroquia de O Hío y detuvo in fraganti a uno de los tres autores que lo estaban reventando, ataviados con pasamontañas. Con posterioridad la Guardia Civil localizó el vehículo en el que habían huido los otros dos y detuvo a uno de ellos, mientras que el otro logró huir.

En noviembre también hubo un robo de 700 euros en cupones a un vendedor de la ONCE y en octubre por robar monedas en una lavandería.

Menos tráfico de drogas y bajo control la sustracción de vehículos

El balance de criminalidad, realizado con datos de Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Policía Local, arroja un saldo positivo en los delitos por tráfico de drogas, en donde bajan de 8 a 5 en Cangas. El municipio vivió en febrero una macrooperación policial contra la venta de Rivotril, un ansiolítico de brutal potencia que mezclado con hachís hace estragos entre los jóvenes. En esa operación llevada a cabo por la Guardia Civil fueron detenidos un vecino en un edificio «okupa» en la rúa Atranco, su pareja y también se investigaron a tres médicos del Sergas y a 12 farmacias por la expedición irregular del medicamento.

Por lo que respecta a la sustracción de vehículos, se mantiene bajo control con dos casos en 2025, igual que el año anterior. El resto de la criminalidad convencional bajó un 1,8%, de 500 a 491.

La cibercriminalidad también baja en Cangas, un Concello marcado por un ciberataque al sistema informático municipal en 2023 que sigue pendiente de resolverse en el Juzgado tras la denuncia de Fiscalía por cómo se llevó a cabo el rescate de lo encriptado. Las estafas informáticas supusieron 212 delitos frente a los 227 del año 2024, lo que suponen un 6,6% menos; y otros ciberdelitos también cayeron, de 43 a 36, un 16,3% menos.

Noticias relacionadas

El pasado 21 de enero, el subdelegado del Gobierno de Pontevedra, Abel Losada, ofrecía el balance de criminalidad en la provincia con un descenso del 4,17% en el ámbito urbano de la Policía Nacional y un leve aumento del 1,42% en el rural, de la Guardia Civil, lo que permitió que la provincia volviera a situarse por debajo de los 32.000 delitos anuales., aunque faltaba que el Ministerio del Interior agregara los datos de las Policías Locales, como ha hecho ahora. En la estadística de la Subdelegación, Cangas figuraba con un descenso de seis delitos, al pasar de 948 a 942; mientras que Bueu subía en 19, al registrar 320 frente a los 301 de 2024; y Moaña experimentaba el mayor descenso de los tres concellos de O Morrazo, con 50 menos al pasar de 572 a 522 en el año que acaba de finalizar.