Cangas muda la red semafórica urbana por 40.000 euros

Los semáforos del centro urbano de Cangas se estropean cada dos por tres, más aún con las constantes lluvias de los últimos meses, las placas eléctricas están obsoletas y arreglar los reguladores resulta inviable, cuando no imposible. Por eso el Concello ha decidido renovarlos y ya dispone de una memoria valorada redactada por la arquitecta municipal Mª Isabel Medraño, que estima en 40.000 euros el coste de una actuación que se acometerá con remanentes del Plan +Provincia, según señala la concejala de Facenda, Xiana Abal.

«Non sabemos se está en verde e se pasar ou non», manifestaba ayer a mediodía una pareja de avanzada edad que pretendía cruzar desde la calle Méndez Núñez hacia la casa consistorial, «porque non alumbra o muñeco» que regula el tránsito peatonal. En otros semáforos del entorno pasa lo mismo, y además los grupos semafóricos no están correctamente «coordinados» para mejorar la circulación rodada, como también reconocen desde la Policía Local. Aunque los técnicos municipales actúan con frecuencia para corregir los problemas, estos no tardan en repetirse porque las piezas están viejas y obsoletas.

«Non hai opción a reparalos», apunta Abal, para justificar la renovación de los cuatro grupos semafóricos instalados hace más de dos décadas en las intersecciones principales, con averías recurrentes y actualmente en situación de «obsolescencia tecnolóxica». No es posible su gestión remota, su consumo energético es elevado frente a los de tecnología led, carecen de avisadores acústicos para personas con problemas de visión y afectan negativamente a la seguridad vial, advierten los técnicos. La renovación también permitirá eliminar obstáculos en zonas de tránsito peatonal, como la caja de control en la confluencia de la calle Méndez Núñez con la avenida de Marín, un embudo para los transeúntes.