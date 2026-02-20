Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Araceli Gestido asistirá a un encuentro de mujeres electas en Cabo Verde

Se celebrará el 13 y 14 de marzo en la ciudad de Praia y se presenta como «espazo de reflexión» sobre el papel femenino en política local

Araceli Gestido, alcaldesa de Cangas.

Araceli Gestido, alcaldesa de Cangas. / G.Núñez

Gonzalo Martínez

Cangas

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, participará los días 13 y 14 de marzo en un encuentro internacional de mujeres electas municipales que se celebrará en la ciudad de Praia (Cabo Verde). Se presenta como un «espazo de reflexión sobre a importancia da participación política das mulleres a nivel local», en un evento coorganizado por el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade y la Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos (ANMCV).

La celebración en este país de lengua oficial portuguesa responde a la reciente creación de la Rede de Mulleres Autarcas Caboverdianas. Está dirigido a mujeres con responsabilidad política del ámbito local de Cabo Verde, Mozambique y Galicia, y propone «impulsar novos espazos de diálogo que contribúan a fortalecer e potenciar a participación política das mulleres, xerando un sentido de pertenza e cooperación con outras lideresas». Araceli Gestido participa junto a otras políticas gallegas con viaje financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional.

