Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
Araceli Gestido asistirá a un encuentro de mujeres electas en Cabo Verde
Se celebrará el 13 y 14 de marzo en la ciudad de Praia y se presenta como «espazo de reflexión» sobre el papel femenino en política local
La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, participará los días 13 y 14 de marzo en un encuentro internacional de mujeres electas municipales que se celebrará en la ciudad de Praia (Cabo Verde). Se presenta como un «espazo de reflexión sobre a importancia da participación política das mulleres a nivel local», en un evento coorganizado por el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade y la Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos (ANMCV).
La celebración en este país de lengua oficial portuguesa responde a la reciente creación de la Rede de Mulleres Autarcas Caboverdianas. Está dirigido a mujeres con responsabilidad política del ámbito local de Cabo Verde, Mozambique y Galicia, y propone «impulsar novos espazos de diálogo que contribúan a fortalecer e potenciar a participación política das mulleres, xerando un sentido de pertenza e cooperación con outras lideresas». Araceli Gestido participa junto a otras políticas gallegas con viaje financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional.
- Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Un coche de lujo, abandonado en Altamira
- El mar muestra las vergüenzas ajenas
- O Hío y Aldán viven el Carnaval y Cangas entierra el Momo
- Said Aga, el marinero de Cangas muerto en Uruguay, regresó al mar tras jubilarse para una última marea
- La Xunta descarta «fisuras» en el talud de la autovía que enterró una casa
- El mal tiempo suspende carnavales en Cangas y prepara el de O Hío