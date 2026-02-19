Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La zona azul de Moaña aumenta su límite hasta los 45 minutos

Entra en vigor la nueva normativa en 22 plazas a la espera de extender el modelo

La señalización, ayer, con el nuevo margen de tiempo. | GONZALO NÚÑEZ

La señalización, ayer, con el nuevo margen de tiempo. | GONZALO NÚÑEZ

Fran G. Sas

Moaña

El Concello de Moaña ya ha actualizado la cartelería de la nueva zona azul de estacionamiento limitado. Tal y como se había comprometido en una reunión con comerciantes, hosteleros y asociaciones vecinales, el tiempo máximo de aparcamiento se amplió de 30 a 45 minutos en las 22 plazas incluidas en este proyecto piloto, en marcha desde el 1 de diciembre de 2025. Todas ellas se encuentran en las céntricas calles Concepción Arenal y Ramón Cabanillas.

Además de esta ampliación del límite de tiempo, en el encuentro también se acordó estudiar la extensión de la experiencia a otras zonas urbanas, al considerar satisfactorio su funcionamiento como medida para aliviar la falta de estacionamiento en la villa. La concejala de Mobilidade, Dolores Chapela, explica que la Policía Local está redactando un plano con la propuesta de nuevas zonas azules, que se entregará en breve a los colectivos implicados. Estos deberán dar su visto bueno o plantear modificaciones.

La intención del Concello es aplicar este modelo a otros tramos de Ramón Cabanillas y Concepción Arenal, así como a la calle Daniel Castelao y a la Porta do Sol, en Meira.

Noches y domingos libres

Conviene recordar que el límite —ahora ya de 45 minutos— solo rige durante el horario de funcionamiento de la zona azul. Fuera de ese periodo, las plazas son de uso libre. El control horario se aplica de lunes a sábado, entre las 9.30 y las 13.30 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas. Por las noches y los domingos no hay restricciones.

