La Volta á Illa de Ons agota sus 375 plazas en menos de diez minutos

Lo de este año sí que es un récord y el resto son zaradanjas. Las 275 plazas para la carrera de la X Volta á Illa de Ons se agotaron en apenas siete minutos. En el caso de las 100 plazas de la andaina se necesitaron menos de cinco minutos para que apareciese el mensaje de que no había más inscripciones.

Esta prueba está organizada por el Club Corredoiras y se celebrará el domingo 26 de abril. El presidente del club y concejal de Deportes de Bueu, Ricardo Verde, no ocultaba ayer su alegría por una respuesta tan abrumadora. «O ano pasado foi a primeira vez que esgotamos as inscripcións para as dúas probas no primeiro día do prazo. No caso da carreira completáronse en tres horas e media, pero o deste ano é un récord absoluto», contaba ayer. Este nivel de inscripción supone un alivio y un espaldarazo para el Club Corredoiras, que a partir de ahora se puede centrar exclusivamente en la preparación del evento, con un trazado de 20 kilómetros para la carrera y de 10,5 para la andaina.