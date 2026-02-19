Said Aga, el marinero de Cangas muerto en Uruguay, regresó al mar tras jubilarse para una última marea

Con la muerte del marinero de altura Said Agavan tres los vecinos de Cangas que han dejado su vida en el mar en estos dos primeros meses del año: dos por accidente laboral y uno por muerte natural. Estas muertes tiñen de luto un comienzo de año que también había acabado en la comarca con la tristeza por la desaparición de un marinero de Bueu a bordo del «Viking Bay» en aguas de Nueva Zelanda.

Said Aga, de 58 años de edad, murió el martes cuando trabajaba a bordo del «Manuel Nores», un buque de Pesqueiras Nores, la misma armadora de Marín del tristemente «Villa de Pitanxo», que naufragó en aguas de Terranova hace ahora cuatro años. El «Manuel Nores» navegaba rumbo a Malvinas cuando la muerte de Said Aga le sobrevino «midiendo el alambre».

Aunque de origen marroquí, Said Aga tenía nacionalidad española. Se trata del segundo marinero de origen marroquí y vecino de Cangas que muere faenando en alta mar, tras el fallecimiento de Khalid Bouzit, en enero, a causa de un accidente a bordo del «Novo Alborada», en Gran Sol.

Khalid Bouzit, vestido de blanco en la foto con sus sobrinas en Cangas. / FdV

Said Aga estaba ya jubilado y decidió regresar al mar para realizar lo que pretendía ser la última marea. Se lo había prometido a su familia. Sería la última con la que pretendía ahorrar un dinero para ya jubilarse definitivamente. Sus 58 años edad y sus muchos como marinero de altura le permitían hacerlo. Llegó a Cangas en el año 2003; un año antes había estado en las islas Canarias trabajando con su hermano, según nos relata.

La familia comentaba ayer que el cadáver aún se encontraba en el barco, que navegaba rumbo a Uruguay y que el proceso de repatriación del cadáver puede ser complicado. La familia quiere que el cuerpo se traslade directamente a Marruecos, un trámite burocrático que es más difícil de lo que parece. Lo es porque Said Aga tiene nacionalidad española y en estos casos la repatriación es siempre al país de nacionalidad. Así que ahora todos los recursos de la familia se centran en que la repatriación se realice de Uruguay a Marruecos.

Es un caso diferente del marinero marroquí vecino de Cangas que falleció en enero en el bardo «Novo Alborada», en el Gran Sol. Ahí la repatriación se pudo realizar directamente a Marruecos porque, aunque hacía muchos años que vivía en Cangas, no tenía la nacionalidad española.

Ayer había dos versiones: que el golpe con el alambre se produjo el sábado y que falleció el martes y la que ayer comentaban sus familiares, que tardó 20 minutos en morir tras el golpe. Así que aún hay mucha confusión respecto a la muerte de este marinero de Cangas. Su muerte, como la que ocurrió con Khalid Bouzit en el mes de enero, a pesar de ser marinero de Cangas, no tuvo gran repercusión en la sociedad canguesa. Tampoco hubo banderas a media asta ni comunicados oficiales. Said Aga deja esposa y cuatro hijos.

Este sábado también se celebra en Marín el homenaje a las víctimas del «Villa de Pitanxo», en el cuarto aniversario del naufragio en el que murieron 21 marineros, de los que tres eran o vivían en Cangas (Raúl González, Daniel More y su sobrino Diego Andrés; Fernando González, de Moaña y Fernando Santomé, de Bueu.

Repatriación de Modesto Soliño

Cangas todavía espera por la repatriación del cuerpo del marinero Modesto Soliño Pereira, que falleció el pasado 30 de enero, por causas naturales, a bordo del atunero «Egalabur» en el que faenaba en el Índico. Todo apunta a que el cuerpo del marinero, que era vecino de O Forte y muy vinculado al fútbol en donde era delegado del equipo veterano de la Escola de Fútbol base Cangas, podría llegar esta semana a Madrid para que la familia le pueda dar eterna sepultura y culmine así el sufrimiento por tantos días de espera.En el caso del marinero marroquí Khalid Bouzit, de 30 años, y que murió en accidente en Gran Sol el 15 de enero, la familia pidió su repatriación directa a Marruecos en donde recibió sepultura.