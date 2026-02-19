El PP presenta otra moción para desatascar el PXOM de Cangas

El PP de Cangas ha presentado una moción plenaria en la que insta al Gobierno tripartito a desatascar la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) tras casi tres años de mandato que coinciden con «tres anos de parálise» del documento, mientras vecinos y oposición «descoñecemos a verdadeira situación e futuro do avance deste documento», advierte el concejal Rafael Soliño.

Los populares instan al Gobierno de Cangas a convocar en 15 días una junta de portavoces y a presentar en un mes un calendario de trabajo sobre el documento. También a crear una comisión de seguimiento formada por todos los grupos políticos de la Corporación para «consensuar e traballar» en la elaboración del Plan Xeral y a convocar el Consello Sectorial de Urbanismo, o figura análoga, en un plazo de dos meses para avanzar y consensuar el actual borrador.

El PP recuerda que en agosto de 2024 se convocó una reunión con el equipo redactor, Monsa, para que presentara un cronograma y oferta económica para adaptar y terminar los trabajos pendientes. En enero de 2025 el Gobierno local los datos económicos y plazos para rematarlo. Desde entonces, «nada se fixo», critican.