Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en GaliciaDimisión DAO agresión sexualAlbaneses Cocaína VigoManifestación contra AP-9Huelga médicosDetenidos muerte joven retoPAOK - Celta
instagramlinkedin

Urbanismo

El PP presenta otra moción para desatascar el PXOM de Cangas

Critica tres años de «parálisis» que coinciden con el tripartito y pide un calendario de trabajo

Ediles del grupo municipal del PP de Cangas, en el Pleno de enero.

Ediles del grupo municipal del PP de Cangas, en el Pleno de enero. / G.Núñez

Gonzalo Martínez

G.M.P.

Cangas

El PP de Cangas ha presentado una moción plenaria en la que insta al Gobierno tripartito a desatascar la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) tras casi tres años de mandato que coinciden con «tres anos de parálise» del documento, mientras vecinos y oposición «descoñecemos a verdadeira situación e futuro do avance deste documento», advierte el concejal Rafael Soliño.

Los populares instan al Gobierno de Cangas a convocar en 15 días una junta de portavoces y a presentar en un mes un calendario de trabajo sobre el documento. También a crear una comisión de seguimiento formada por todos los grupos políticos de la Corporación para «consensuar e traballar» en la elaboración del Plan Xeral y a convocar el Consello Sectorial de Urbanismo, o figura análoga, en un plazo de dos meses para avanzar y consensuar el actual borrador.

Noticias relacionadas

El PP recuerda que en agosto de 2024 se convocó una reunión con el equipo redactor, Monsa, para que presentara un cronograma y oferta económica para adaptar y terminar los trabajos pendientes. En enero de 2025 el Gobierno local los datos económicos y plazos para rematarlo. Desde entonces, «nada se fixo», critican.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents