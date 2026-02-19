Portos debe reiniciar la reforma de la nave de Tirán al renunciar la empresa

La urgente y necesaria reforma integral de la nave de remo de la SD Tirán vuelve a sufrir un nuevo retraso. En esta ocasión, el motivo es la renuncia de la empresa adjudicataria, la gallega Braio Multiservicios, cuando llevaba ejecutado cerca del 24% de la obra. El calendario previsto contemplaba cerrar 2025 con el 31% de los trabajos completados.

La compañía alega, en el escrito remitido a las administraciones, que las demoras acumuladas —derivadas, entre otros factores, de las continuas borrascas que azotan la comarca desde otoño— le impiden cumplir el cronograma. Además, sostiene que el encarecimiento de los materiales de construcción en los últimos años elevaría el coste real de los trabajos por encima de lo presupuestado.

La actuación se financia a partes iguales entre el Concello, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta y Portos de Galicia, organismo que se encargó de la licitación. El presupuesto base asciende a 288.015,97 euros (IVA incluido).

Este proyecto ya había sufrido un primer contratiempo en febrero de 2025, cuando la empresa que ganó el concurso público, Vazper 3 S.L., renunció al contrato. Entonces se recurrió a Braio Multiservicios, segunda clasificada y única alternativa disponible, ya que solo se presentaron dos ofertas.

El primer despliegue de operarios se realizó antes del verano, pero a petición del club de remo se acordó aplazar el grueso de la intervención hasta septiembre de 2025, para evitar interferencias en la temporada deportiva. Los trabajos se intensificaron a mediados de ese mes, pero la llegada de nuevos temporales obligó a una suspensión, al resultar inviable acometer el cambio de cubierta, una de las actuaciones principales para eliminar las goteras. La semana pasada, antes de retomar la obra sobre el terreno, la empresa remitió el escrito de su renuncia.

La estructura anexa había comenzado a construirse.

Desde el Concello —que ya abonó su parte de la financiación— reclaman a Portos de Galicia que agilice los trámites para contratar cuanto antes a una nueva empresa y reactivar los trabajos. El concejal de Deportes, Rubén Viéitez, advierte de que afrontar otro invierno podría ser “fatal” para una infraestructura en un estado muy precario. De hecho, desde el club confirmaban ayer que mantienen varias salas cerradas, con cubos por las filtraciones de agua, a lo que se suman desprendimientos del falso techo en algunas zonas.

La reforma proyectada incluye una ampliación en la planta baja mediante la instalación de una cubierta para guardar los remolques de las embarcaciones, cuya estructura ya está parcialmente ejecutada. También se actuó en los vestuarios para mejorar su accesibilidad, aunque quedan pendientes tareas como la reparación de elementos estructurales de la cubierta, ya muy deteriorados hace un año y empeorados tras el invierno. Además, el plan contempla la reparación y pintado del exterior de la fachada y la instalación de un nuevo sistema de evacuación de aguas pluviales para evitar acumulaciones durante los episodios de lluvia.