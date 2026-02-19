Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta

Pasaron cinco días desde que se abrió la subasta por los 23 chalés ilegales que están a medio construir en A Regueira (Darbo), en el municipio de Cangas, y todavía no se presentó ninguna puja desde que salió el día 13 en el portal de subastas del Boletín Oficial de Estado. El importe por el que sale alcanza los algo más de 7 millones de e euros. Desde la Sociedad de Gestión d Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se asegura que se trata de recuperar la mayor parte del préstamo en su día concedido a la firma Martínez Abal, que compró la promoción a Diz Formoso S.L. por un importe de 661.113 euros. Este paquete de 23 chalés sale subasta después de haber pasado el caso por el juzgado, pero no sin antes tratar de llegar a un acuerdo con la persona que solicitó el préstamo.

La propia Sareb, que aparece en este caso como entidad acreedora, asegura que el grado de ejecución en el que se encuentran los chalés es del 74%, a lo que hay que añadir el vandalismo del que fue objeto durante años estas edificaciones, habitadas por okupas. Así que se reconoce que hay que deshacer mucho de lo hecho. También se indica que la cantidad por la que sale a subasta es menor al importe del crédito solicitado y también es menor su valor. El hecho de que a día de hoy todavía no se haya presentado ninguna oferta dice mucho de la situación. También aclara que en la subasta se mencionan fincas en la calle San Pedro (Darbo) porque aún no está hecha la división horizontal. Ahorma mismo, la licencia municipal de obra está caducada, una decisión que se adoptó con el último gobierno del Partido Popular en Cangas.

Hay que mencionar que se trata de una obra que tal y como está es ilegal, incumple la licencia inicialmente concedida. Fue paralizada por el Concello de Cangas en el año 2007 por superar las altura de las cornisas , según se puede comprobar el expediente de infracción urbanística. En ese momento, la promotora tenía permiso para continuar las obra de urbanización, pero no la edificación mientras no derribase la parte que superaba la altura permitida. La infracción se produjo al tratar de solventar la empresa promotora la pendiente del monte. En este sentido, construyó tres plantas que aparentaba seis.

Si es cierto que hubo empresas que se interesaron ante la Sareb para hacerse con los chalés, antes de que el Tribunal de Instancia de Cangas lo sacara a subasta, pero las partes no llegaron a ningún acuerdo en este caso, aunque en otros donde la Sareb tenía propiedades sin que se consumó el acuerdo.